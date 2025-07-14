Андрей Воробьев: Подмосковье растет по числу победителей школьных олимпиад

В подмосковных школах учатся 1,1 миллиона ребят. Многие из них активно участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников и показывают высокие результаты. Так, регион четвертый год подряд занимает второе место по числу наград в финальном этапе. О достижениях школьников и их педагогов рассказал губернатор Андрей Воробьев .

В этом году на счету Подмосковья 550 дипломов Всероссийской олимпиады школьников. Это на 109 больше, чем годом ранее. Область третий год сохраняет лидерство по астрономии.

«Я хочу поблагодарить наших директоров, каждого педагога, которые дают хороший результат. Мы растем по количеству участников олимпиад, призеров, победителей», — сказал Воробьев.

Кроме того, подмосковные школьники показывают высокие результаты на ЕГЭ. Благодаря труду педагогов, есть те, кто набрал 100 баллов сразу по нескольким предметам. Чтобы сохранять и приумножать эти достижения, в регионе ведут большую работу по привлечению учителей. Губернатор поручил усилиться в этом направлении в преддверии нового учебного года.

«В растущей системе мы должны особенно внимательно подходить к набору учителей, к их поиску. Хочу поблагодарить команды, которые этим занимаются, у которых штат полностью укомплектован», — сказал он.