Сегодня 13:42 Андрей Воребьев: выпуск передовых лазеров для промышленности нарастят во Фрязине

Передовые лазеры для разных отраслей промышленности производят на предприятии «ВПГ Лазеруан» во Фрязине. В этом году завод планирует расшириться благодаря льготному кредиту. Сейчас там трудятся более тысячи человек, а после модернизации там создадут еще 200 рабочих мест, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Предприятие «ВПГ Лазеруан» было создано основоположником мировой индустрии лазерного машиностроения Валентином Гапонцевым в 1991 году. Продукцию компании используют в медицине, металлургии, машиностроении и других отраслях. Почти все оборудование разработано и собрано во Фрязине. Ежегодно там выпускают более 10 тысяч лазеров. «ВПГ Лазеруан» — это единственный в России серийный производитель волоконных лазеров и лазерных систем широкого спектра применений: от промышленности до медицины. Коллектив предприятия формировался как из опытных специалистов, так и студентов, которые росли на производстве», — отметил Андрей Воробьев. Предприятие во Фрязине отличается уникальной технологической платформой. Большинство продукции, которую здесь выпускают, не имеет аналогов в мире. Линейка включает более 600 волоконных, диодных и гибридных лазеров.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

На «ВПГ Лазеруан» регулярно проходят практику студенты. Один из них — Егор Шалей — продемонстрировал промышленный лазер, который обеспечивает высокоточную сварку. «Я учусь на втором курсе Королевского колледжа по специальности „технолог сварочного производства“, принимаю участие в конкурсах профессионального мастерства, например, „Профессионалитет“. На заводе „ВПГ Лазеруан“ освоил ручную лазерную сварку. Это нужно и для моей будущей профессии, и для участия в чемпионатах», — рассказал студент. Компания запустила программу обучения совместно с техникумом имени Королева в рамках проекта «Профессионалитет». На базе учреждения открыли Центр лазерных технологий, где студенты осваивают программирование и наладку оборудования, учатся работать с разными материалами. «Очень хорошо, что в колледжи внедряют такие технологии. Скорость обучения специалистов увеличивается раза в четыре, по сравнению с обычными программами. Соответственно, и качество готового изделия получается намного выше, и время его изготовления значительно уменьшается», — рассказал мастер профессионального обучения в техникуме имени Королева Виктор Ласкин.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

На предприятии также выпускают медицинские лазеры, которые применяют в урологии и флебологии. Оборудование используют в МОНИКИ и Боткинской больнице. Специалисты работают над созданием нового поколения медицинских смарт-систем, которые будут работать на основе ИИ и машинного зрения. Компания также производит оборудование для микроэлектроники и сферы связи. Президент «ВПГ Лазеруан» Николай Евтихиев рассказал, что компания разработала уникальное устройство, которое раньше выпускали только в Швейцарии. Оно способно резать любые материалы, включая алмазы и карбид кремния. «Принцип работы такой: подается тонкая струя воды, в нее вводится излучение лазера, и рез осуществляется одновременно с охлаждением. Мы сделали аналог этой зарубежной машины, здесь полностью все наше, начиная от подготовки воды и кончая оптикой. И даже специальный лазер — тоже наш. Нет никакой пересборки», — рассказал он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В прошлом году «ВПГ Лазеруан» получил от Минпромторга России субсидию в размере 800 миллионов рублей на разработку большой многолазерной аддитивной машины, а также грант на создание Центра промышленной робототехники. В этом году компания воспользуется льготным займом Фонда развития промышленности, который направят на переоснащение IT-инфраструктуры и цеха по обработке металлов, а также закупку оборудования для производства импортозамещающей продукции – специализированного высокотехнологичного оптического волокна. В результате на предприятии появится около 200 рабочих мест.