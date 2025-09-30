Сегодня 17:59 Акции ко Дню воссоединения с новыми регионами провели в 11 округах Подмосковья 0 0 0 Фото: Отделение "Единой России" в Лотошинском округе Подмосковье

В Подмосковье прошли массовые патриотические мероприятия, приуроченные к третьей годовщине воссоединения России с Донецкой и Луганской народными республиками, а также с Херсонской и Запорожской областями. События, произошедшие 30 сентября 2022 года, стали поводом для ряда акций, организованных региональным отделением партии «Единая Россия».

Одним из самых заметных мероприятий стал автопробег в Видном. Более 20 машин, украшенных российскими флагами и символикой «Единой России», проехали по улицам города под патриотические мелодии. В акции приняли участие активисты, молодогвардейцы, депутаты и неравнодушные жители. «Мы выражаем солидарность с жителями новых субъектов Российской Федерации и вместе отмечаем этот важный день в истории нашей страны», — заявил секретарь местного отделения партии Станислав Каторов. В Люберцах открыли памятный мурал, посвященный местным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в локальных конфликтах и во время специальной военной операции. Инициаторами выступили депутаты от «Единой России» в рамках программ «Историческая память» и «Успех V единстве поколений».

Особенно креативно к празднованию подошли в Лотошине, где ученики Ошейкинской школы совместно с волонтерами, депутатами и активистами партии, организовали флешмоб, выстроив «живую» надпись «Россия 89». Она символизировала общее количество субъектов в составе страны. Похожие акции прошли в Серпухове и Долгопрудном.

В Жуковском участники массовой акции, среди которых были активисты «Единой России», молодогвардейцы и жители города, выстроились в композицию в цветах триколора. «Подобные инициативы играют особую роль в патриотическом воспитании и укреплении гражданской позиции общества. Флешмоб стал ярким проявлением общих ценностей и стремления к сохранению исторической памяти», — подчеркнул депутат местного Совета Сергей Гридунов. Не остался в стороне и Орехово-Зуевский округ, где состоялась масштабная акция «Триколор». В муниципалитете развернули государственный флаг России длиной 55 метров и шириной 27,5 метра. В Клину патриотический праздник объединили со спортивным: 27 сентября там прошел традиционный фестиваль единоборств. Участие в соревнованиях приняли около 400 человек, включая детей из Донецкой Народной Республики, проживающих в пункте временного размещения. Организатором события выступила «Единая Россия».

В Рузе, Чехове и Лыткарине прошли тематические уроки мужества для школьников.

«Наш президент и главы новых регионов подписали договоры, которые изменили жизнь миллионов людей. Официально и навсегда мы стали единой страной, одной семьей. Общие испытания нас только сплотили», — подчеркнул секретарь регионального отделения партии и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Он также напомнил о постоянной поддержке, которую Подмосковье оказывает новым регионам. С начала СВО на эти территории передали свыше 15 тысяч тонн гуманитарной помощи, а также направили волонтеров, медиков, строителей и прочих специалистов.