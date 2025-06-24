Сегодня 18:02 «289 территорий из всех 54 округов». Андрей Воробьев подвел итоги голосования по благоустройству в Подмосковье Воробьев: зоны в 3 округах Подмосковья – лидеры голосования по благоустройству 0 0 0 Фото: Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка "Волкуша" в Лыткарине / Медиасток.рф Подмосковье

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Пятое всероссийского голосование по благоустройству, в котором приняли участие свыше 777 тысяч жителей региона, завершилось 12 июня. Об итогах опроса в этом году рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Голосование провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Активнее других в опросе участвовали жители Балашихи, Одинцовского округа, Люберец, Подольска и Раменского. «В этом году на конкурс было представлено 289 территорий из всех 54 округов. Те, которые набрали наибольшее количество голосов в каждом из муниципалитетов, начнем благоустраивать в 2026 году», — отметил Андрей Воробьев.

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В общей сложности с 2021 года жители Подмосковья отдали голоса за 222 приоритетных объекта, из которых благоустроили уже 110. В том числе, обновление коснулось усадьбы «Раменское», «Стахановского берега» в Электрогорске, Парка Ветеранов в Мытищах, площади Тимофеева в Бронницах, а также набережной реки Осетр в Зарайске. В этом году абсолютным лидером стал Красковский карьер в Люберцах, за который проголосовали 28 тысяч человек. Там обустроят зону отдыха, набережную и оборудуют тематический парк.

Славянский бульвар в микрорайоне Силикатная-2 в Подольске получил свыше 25,8 тысячи голосов. Согласно плану, в этой зоне разместят малые архитектурные формы, заменят плитку, установят новые лавочки и урны, а также реконструируют игровые площадки и создадут пространство для занятий спортом, где установят тренажеры. Тройку лидеров по набранным голосам занимает парк «Дубки» в Химках, который выбрали 23,8 тысячи человек. Объект площадью почти 19 гектаров последний раз реконструировали в 2016 году. Там обновят дороги и тропинки, установят камеры, новые скамейки и урны, а также оборудуют детские площадки. Также там проведут работы по озеленению.

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Свыше 21 тысячи голосов отдали жители Подмосковья за благоустройство набережной озера Пионер в Раменском, которая находится в самом центре жилой застройки. Там ранее провели работы по обновлению, однако их предстоит завершить еще на одном участке. Среди других объектов, которым предстоит модернизация, значатся зона у пруда в микрорайоне Силикат в Котельниках, пешеходная территория возле улицы 1-й Пушкинской в Павловском Посаде, а также пространство между Молодежной набережной и улицей Талсинской в Щелкове, парк «Волхонка» в Ногинске, Парковая улица и площадь перед Ледовым дворцом в Балашихе, а также скверы в поселке ВНИИССОК в Одинцовском округе, возле Востряковского городского Дома культуры в Домодедове и на улице Крюкова в Серпухове.

«Спасибо всем, кто сделал свой выбор и поддержал добрые перемены для наших территорий», — отметил губернатор Московской области.