Здания комплексов «Останкино» и «Бутово» получили сертификат «Клевер»

Построенные по программе стимулирования создания мест приложения труда бизнес-парк «Останкино» и промышленный парк «Бутово» соответствуют стандартам «зеленого» строительства. Комплексы получили сертификат «Клевер», подтверждающий высокий уровень экологичности и энергоэффективности. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что инвесторы в рамках программы строят за пределами центра Москвы объекты, благодаря которым горожане получают высокотехнологичные и комфортные рабочие места.

«Сертификаты, подтверждающие экологичность, энергоэффективность и высокое качество внутреннего пространства зданий, выданы бизнес-парку „Останкино“ и промышленному парку „Бутово“», — отметил Гарбузов.

По его словам, благодаря зданиям комплексов «Останкино» и «Бутово» в городе появятся примерно 3,8 тысячи рабочих мест.

Национальную систему «Клевер» разработали в 2022 году. Эта методика позволяет оценить качество недвижимости и выявить соответствие стандартам «зеленого» строительства. Также система учитывает такие важные факторы как транспортная доступность объекта, качество организации внутреннего пространства и степень благоустройства территории.

Директор по управлению проектами компании PIONEER Николай Махоткин подчеркнул, что в зданиях бизнес-парка «Останкино» строители обеспечили комфортный микроклимат: в офисах предусматривается как естественное проветривание, так и центральное кондиционирование. Объекты возвели с учетом энергоэффективных технологий, добавил он.

«Панорамное остекление отвечает за высокую инсоляцию помещений», — заявил Махоткин.

На территории бизнес-парка «Останкино» построят шесть корпусов, их возведение контролирует Мосгосстройнадзор. Сейчас в эксплуатацию введены пять офисных зданий, а в шестом ведутся работы.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что комитет внимательно следит за качеством, безопасностью и экологичностью объектов. Он указал, что инспекторы контролировали, чтобы застройщик выполнял мероприятия по защите почвы и водных ресурсов, а также организовывал сбор отходов и защиту зеленых насаждений.

«Помимо этого, с помощью инструментального контроля оценивалось качество примененных материалов, концентрация вредных веществ в воздухе и осуществлялся радиационный контроль», — подчеркнул Слободчиков.