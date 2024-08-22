Здания комплексов «Останкино» и «Бутово» получили сертификат «Клевер»
Построенные по программе стимулирования создания мест приложения труда бизнес-парк «Останкино» и промышленный парк «Бутово» соответствуют стандартам «зеленого» строительства. Комплексы получили сертификат «Клевер», подтверждающий высокий уровень экологичности и энергоэффективности. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что инвесторы в рамках программы строят за пределами центра Москвы объекты, благодаря которым горожане получают высокотехнологичные и комфортные рабочие места.
«Сертификаты, подтверждающие экологичность, энергоэффективность и высокое качество внутреннего пространства зданий, выданы бизнес-парку „Останкино“ и промышленному парку „Бутово“», — отметил Гарбузов.
По его словам, благодаря зданиям комплексов «Останкино» и «Бутово» в городе появятся примерно 3,8 тысячи рабочих мест.
Национальную систему «Клевер» разработали в 2022 году. Эта методика позволяет оценить качество недвижимости и выявить соответствие стандартам «зеленого» строительства. Также система учитывает такие важные факторы как транспортная доступность объекта, качество организации внутреннего пространства и степень благоустройства территории.
Директор по управлению проектами компании PIONEER Николай Махоткин подчеркнул, что в зданиях бизнес-парка «Останкино» строители обеспечили комфортный микроклимат: в офисах предусматривается как естественное проветривание, так и центральное кондиционирование. Объекты возвели с учетом энергоэффективных технологий, добавил он.
«Панорамное остекление отвечает за высокую инсоляцию помещений», — заявил Махоткин.
На территории бизнес-парка «Останкино» построят шесть корпусов, их возведение контролирует Мосгосстройнадзор. Сейчас в эксплуатацию введены пять офисных зданий, а в шестом ведутся работы.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что комитет внимательно следит за качеством, безопасностью и экологичностью объектов. Он указал, что инспекторы контролировали, чтобы застройщик выполнял мероприятия по защите почвы и водных ресурсов, а также организовывал сбор отходов и защиту зеленых насаждений.
«Помимо этого, с помощью инструментального контроля оценивалось качество примененных материалов, концентрация вредных веществ в воздухе и осуществлялся радиационный контроль», — подчеркнул Слободчиков.
Промышленный парк «Бутово» запустили в 2023 году. Это первый парк формата light industrial, который получил сертификат «Клевер». На территории «Бутова» находятся несколько легких производств и компания, выпускающая продукцию для промышленного домостроения.
Энергомоделирование показало, что энергоэффективность объекта является очень высокой — она на 43% превышает стандартную. Управляющий партнер компании Parametr Александр Манунин объяснил, что такого результата строители смогли добиться благодаря системе внешнего и внутреннего освещения и большой площади остекления.
«При строительстве промпарка было использовано большое количество материалов, произведенных в Московском или прилегающих регионах, что позволило сократить углеродный след при их доставке», — добавил он.
Программа стимулирования создания мест приложения труда за время своего существования охватила почти все районы столицы. Московское правительство заключило с инвесторами свыше 120 соглашений для возведения более шести миллионов квадратных метров недвижимости. В рамках программы строятся логистические комплексы, предприятия, офисы, торговые объекты, образовательные учреждения.
Для развития города привлекут свыше двух триллионов рублей, что позволит создать более 281 тысячи новых рабочих мест. Застройщики могут оставить заявку для участия в программе через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.