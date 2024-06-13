Завод по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в ЗелАО
Предприятие по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в Зеленоградском административном округе Москвы благодаря городской программе. Производство локализуют в технопарке «Алабушево», построенном по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Строительство первой очереди технопарка «Алабушево» завершилось в первом квартале 2024 года. Компания по выпуску комплектующих для поршневых компрессоров и газопоршневых двигателей стала одним из арендаторов.
«Резиденты технопарка могут претендовать на льготы особой экономической зоны „Технополис Москва“: сниженное налогообложение, 0% пошлины на импорт товаров и другие преференции. Площади на территории технопарка рассматривают для размещения производства компании из секторов медицины, микроэлектроники, высокотехнологичного производства, технико-внедренческих предприятий», — отметил Овчинский.
Благодаря появлению очередного резидента в технопарке создадут около 120 высококвалифицированных рабочих мест.
Каждый этап строительства трех производственных корпусов с КПП общей площадью 53,6 тысячи «квадратов» проходил под надзором специалистов, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
«Наши инспекторы организовали 20 выездных контрольно-надзорных мероприятий. По результатам итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии объекта утвержденному проекту, а после этого, в январе 2024 года, выдано разрешение на ввод зданий в эксплуатацию», — пояснил он.
Новый резидент арендовал под производство около четырех тысяч квадратных метров площадей, уточнили в компании Capital Group, реализующей проект технопарка «Алабушево».
Директор по правовым вопросам, член правления Capital Group, Владимир Галактионов рассказал, что компания одной из первых оценила преимущества программы МПТ как для девелоперов, так и для городской инфраструктуры и для жителей.
«„Алабушево“ пользуется большим спросом со стороны арендаторов, в технопарке организуют производства предприятия, которые занимаются реальным импортозамещением в передовых и бюджетообразующих областях российской промышленности», — заметил Галактионов.
Арендное соглашение с Capital Group заключила компания AGV Compressor Solutions (АО «АГВ»). Производитель планирует выпускать около 25 тысяч деталей в год.
«Новая производственная площадка АО „АГВ“ является стратегически важным для компании проектом и вносит вклад в обеспечение бесперебойной работы промышленности, технологический суверенитет и энергетическую безопасность», — подчеркнул управляющий AGV Compressor Solutions Никита Лебедев.
По его словам, реализация проекта способствует созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых отчислений, повышению технологического уровня промышленности и увеличению независимости от импорта.
Завершить строительство технопарка «Алабушево» планируют завершить в 2026 году. Проект позволит создать более 2,5 тысячи рабочих мест.