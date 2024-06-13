Сегодня 19:30 Завод по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в ЗелАО 0 0 0 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Строительство

Рабочие места

Заводы

Промышленность

Москва

Предприятие по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в Зеленоградском административном округе Москвы благодаря городской программе. Производство локализуют в технопарке «Алабушево», построенном по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Строительство первой очереди технопарка «Алабушево» завершилось в первом квартале 2024 года. Компания по выпуску комплектующих для поршневых компрессоров и газопоршневых двигателей стала одним из арендаторов. «Резиденты технопарка могут претендовать на льготы особой экономической зоны „Технополис Москва“: сниженное налогообложение, 0% пошлины на импорт товаров и другие преференции. Площади на территории технопарка рассматривают для размещения производства компании из секторов медицины, микроэлектроники, высокотехнологичного производства, технико-внедренческих предприятий», — отметил Овчинский. Благодаря появлению очередного резидента в технопарке создадут около 120 высококвалифицированных рабочих мест.

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Каждый этап строительства трех производственных корпусов с КПП общей площадью 53,6 тысячи «квадратов» проходил под надзором специалистов, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. «Наши инспекторы организовали 20 выездных контрольно-надзорных мероприятий. По результатам итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии объекта утвержденному проекту, а после этого, в январе 2024 года, выдано разрешение на ввод зданий в эксплуатацию», — пояснил он. Новый резидент арендовал под производство около четырех тысяч квадратных метров площадей, уточнили в компании Capital Group, реализующей проект технопарка «Алабушево».

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Директор по правовым вопросам, член правления Capital Group, Владимир Галактионов рассказал, что компания одной из первых оценила преимущества программы МПТ как для девелоперов, так и для городской инфраструктуры и для жителей. «„Алабушево“ пользуется большим спросом со стороны арендаторов, в технопарке организуют производства предприятия, которые занимаются реальным импортозамещением в передовых и бюджетообразующих областях российской промышленности», — заметил Галактионов. Арендное соглашение с Capital Group заключила компания AGV Compressor Solutions (АО «АГВ»). Производитель планирует выпускать около 25 тысяч деталей в год. «Новая производственная площадка АО „АГВ“ является стратегически важным для компании проектом и вносит вклад в обеспечение бесперебойной работы промышленности, технологический суверенитет и энергетическую безопасность», — подчеркнул управляющий AGV Compressor Solutions Никита Лебедев. По его словам, реализация проекта способствует созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых отчислений, повышению технологического уровня промышленности и увеличению независимости от импорта. Завершить строительство технопарка «Алабушево» планируют завершить в 2026 году. Проект позволит создать более 2,5 тысячи рабочих мест.