Ветераны спорта выйдут на второй старт ретрогонки «Это все еще я» в «Лужниках»

Лыжная ретрогонка «Это все еще я» с участием ветеранов спорта и участников проекта «Московское долголетие» состоится в столичном спорткомплексе «Лужники» в субботу, 14 февраля. Это второй старт мероприятия, которое проходит при поддержке фондов «Пари и побеждай» и «Дополнительное время».

Свое мастерство участники соревнований продемонстрируют на дистанции в 3,3 километра. Для них уже подготовили ретрокостюмы, а в оформлении организаторы использовали историческую атрибутику и памятные медали.

Победители среди участников старшей возрастной категории получат специальные призы.

Мероприятие пройдет в рамках организованной Департаментом спорта Москвы «Гонки Легкова», которая уже стартовала в «Лужниках».

«„Гонка Легкова“ станет первым мероприятием для участников „Московского долголетия“ в этом виде спорта. Более 70 москвичей старшего поколения выйдут на старт, чтобы продемонстрировать спортивные навыки, приобретенные на тренировках», — заявил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Он подчеркнул, что пожилые жители столицы своим примером продемонстрируют молодому поколению, что научиться кататься на лыжах можно в любом возрасте.

Соорганизатор и попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай» Алина Лебедева отметила, что ретрогонка «Это все еще я» стала доброй традицией.

«Поддерживая наших уважаемых ветеранов спорта, мы хотим подчеркнуть, что возраст не помеха для активной жизни», — добавила она.

Первая ретрогонка прошла в прошлом году в поселке «Дубровицы» городского округа Подольск. Для выхода на лыжню собралось огромное число спортсменов и любителей, в том числе старше 90 лет.

«Мы собрали потрясающую команду легендарных спортсменов, которые своим примером заряжают нас и мотивируют подняться с дивана и идти на тренировку. А мы делаем все, чтобы спорт для них не заканчивался никогда», — заявила учредитель благотворительного фонда «Дополнительное время» Олеся Серегина.

Зимний фестиваль «Гонка Легкова» стартовал в спорткомплексе «Лужники» 13 февраля и продлится до конца воскресенья, 15 февраля. Принять участие в соревнованиях могут все желающие, выбрав подходящую для себя дистанцию.