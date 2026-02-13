Лыжный фестиваль «Гонка Легкова — 2026» открылся в «Лужниках». В профессиональных стартах выступят такие знаменитые спортсмены, как биатлонист Иван Черезов, лыжник Илья Черноусов и победитель Олимпийских игр в Сочи Александр Легков. Мероприятие пройдет при поддержке Департамента спорта Москвы.

«Для меня „Гонка Легкова — 2026“ — особенная. Впервые мы проводим фестиваль в черте города, и это правда очень круто: событие такого масштаба становится настоящим городским зимним праздником», — сказал основатель проекта.

Профессиональные спортсмены и любители выступили 13 февраля в «Гонке Легкова. Скорость» на круге длиной 3,3 километра. Фестиваль закроется 15 февраля стартами «Гонка Легкова. Дети» для участников младше 16 лет на дистанциях 0,3, один и три километра.

Самые масштабные состязания намечены на второй день фестиваля, 14 февраля. Лыжники и биатлонисты выступят в четырех программах. Для «Гонки Легкова. Любители» подготовили трассу длиной 10 километров, вечерняя парная эстафета «Гонка Легкова. Любовь и лыжи» предназначена для всех желающих.

В командной шоу-гонке «Гонка Легкова. Звезды» и «Гонка Легкова. Профессионалы» примут участие ведущие лыжники страны, причем последнюю покажут в прямом эфире «Матч ТВ».

Кроме создателя проекта и олимпийского чемпиона 2014 года Александра Легкова, на старты выйдут трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпиады в эстафетных гонках Иван Черезов, бронзовый призер Игр-2014 в лыжном марафоне Илья Черноусов, серебряные призеры Александр Бессмертных и Дмитрий Япаров, члены сборной России Вероника Степанова, Юлия Ступак и Артем Мальцев.

К ним присоединятся олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, футболист Денис Глушаков, хоккеист Илья Ковальчук, олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский и олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев. Также приглашены актер Никита Манец, блогер Юлия Емельянова, телеведущая Юлия Астахова, радиоведущие Кирилл Калинин и Артем Райтраун.