Сегодня 10:14 В столице подвели итоги конкурса «Московские мастера» среди рабочих специальностей 0 0 0 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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В столице завершился конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» среди рабочих специальностей. Свои умения в токарном, слесарном деле и фрезеровании показали 38 специалистов промышленных предприятий города. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Конкурс состоял из двух этапов: теоретического, включавшего 25 вопросов по профильной тематике, и практического, где участники выполняли задание на предоставленном оборудовании. Традиционно мероприятие прошло на площадке Производственного комплекса «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. «Квалифицированные кадры — основа промышленного развития Москвы. Токари, фрезеровщики, слесари и другие специалисты обеспечивают функционирование производственных процессов, поддерживая технологическую стабильность в реальном секторе», — подчеркнул Анатолий Гарбузов. Он отметил, что в эпоху автоматизации и цифровизации квалификация рабочих определяет эффективность и конкурентоспособность экономики. Поэтому сосредоточение на развитии их профессиональных навыков — стратегический приоритет.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

Денис Садов из АО «Корпорация космических систем специального назначения „Комета“» стал победителем в конкурсе токарей-универсалов. Это ведущее предприятие оборонно-промышленного комплекса России, специализирующееся на создании больших информационно-управляющих систем. Олег Холомкин стал лучшим слесарем-инструментальщиком. Он работает в АО «ГосМКБ „Вымпел“ им. И. И. Торопова». Компания занимается разработкой и производством авиационного ракетного вооружения. В своей работе они используют современные методы конструирования и моделирования, эти технологии основаны на цифровых решениях. Золото в номинации «Фрезеровщик» получил Александр Агафонов, сотрудник московского двигателестроительного завода ПК «Салют» АО «ОДК». Как отметил руководитель ПК «Салют» Алексей Громов, «Московские мастера» — это место, где лучшие профессионалы могут показать свои умения и найти пути для дальнейшего роста. «На производственном комплексе „Салют“ и ММП имени В. В. Чернышева работают несколько тысяч сотрудников рабочих профессий, которые создают детали авиационных двигателей. Ежегодно эти специалисты представляют двигателестроение на конкурсе „Московские мастера“ и всегда занимают призовые места. Это показывает их высокий профессионализм, глубокие знания и широкие компетенции», — подчеркнул Громов.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

В канун Дня города пройдет торжественная церемония награждения победителей. Им вручат денежные призы и дипломы. «Московские мастера» — ежегодный конкурс, где жители столицы демонстрируют свои профессиональные навыки. Спасатели, инженеры, водители общественного транспорта, медики, сотрудники НКО и другие специалисты из 40 востребованных профессий борются за звание лучших в своей сфере. Конкурс проводится уже в 28-й раз благодаря социальному партнерству между Правительством Москвы, Московской Федерацией профсоюзов и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей. Мероприятие поддерживают Комитет общественных связей и молодежной политики города.