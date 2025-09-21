Сегодня 13:33 В парке «Крылатские холмы» завершили первый этап благоустройства 0 0 0 Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москва

В Москве 20 сентября отпраздновали завершение первого этапа благоустройства парка «Крылатские холмы». Более двух тысяч гостей всех возрастов участвовали в разных активностях: спорт, творчество, интеллектуальные игры, а также изучение парка.

Развлечения в парке были на любой вкус. На специальной площадке каждый час проходили занятия йогой. Взрослые и подростки приходили сюда, чтобы расслабиться, ощутить прилив энергии, сил или восстановить свой внутренний баланс в окружении зелени.

В это время в зоне настольных игр кипели шахматные баталии. Игроки всех возрастов — от юных энтузиастов до опытных мастеров — сражались в логических и стратегических поединках. Самые любознательные посетители парка могли почувствовать себя настоящими учеными. Каждый час для детей проводились экскурсии с лупами и карточками наблюдений. Ребята изучали флору и фауну, фиксировали свои открытия и задавали вопросы экспертам.

Творческие личности с удовольствием провели время в садовой мастерской. Там дети и взрослые мастерили кормушки для птиц и домики для насекомых. Готовые поделки участники забирали с собой. В то же время на воркаут-площадке с двух часов дня шла интенсивная тренировка. В ней участвовали звезды третьего сезона шоу «Титаны». Они соревновались в подтягиваниях, а главным судьей был Баатар Басхамджиев — рекордсмен мира по подтягиваниям с дополнительным весом и полуфиналист шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС.

Не оставили без внимания любителей собак. На площадке для выгула провели конкурс костюмов и каникросса. Кинологи поразили зрителей эффектными номерами с питомцами.

В честь 45-летия Олимпиады-80 торжественно высадили 45 черешчатых дубов. Вместе с местными жителями в «Дубраве велосипедных звезд» деревья сажали знаменитые велогонщики: Юрий Каширин — олимпийский чемпион 1980 года и двукратный чемпион мира, Вячеслав Екимов — трехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира, а также Светлана Самохвалова — двукратная чемпионка мира.

Открытие обновленного парка «Крылатские холмы» после первого этапа благоустройства стало настоящим семейным праздником. Гости получили массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как преображаются «Крылатские холмы».