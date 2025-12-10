В Москве завершили монтаж лифтов и кровли южного вестибюля вокзала Серп и Молот

В рамках строительства вокзала Серп и Молот завершились работы по монтажу лифтового оборудования на пассажирские платформы и устройство кровли южного вестибюля. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

Строительство объекта идет на границе двух районов: Таганского и Лефортова, где проживают более 200 тысяч москвичей. В рамках проекта предусмотрено возведение надземного вестибюля со сходами на пассажирские платформы, строительство новых платформ с навесами и реконструкция существующего подземного перехода под железнодорожными путями.

«На финальном этапе находится благоустройство прилегающей территории будущего вокзала: со стороны шоссе Энтузиастов работы уже завершены. Реализация проекта проходит при совместной работе с Департаментом транспорта Москвы», — добавил Десятков.

По его словам, сейчас продолжается устройство металлоконструкций конкорса — большого зала, предназначенного для организации пассажиропотока.

Сейчас бывшая промзона становится точкой притяжения, и ее комплексное развитие невозможно представить без улучшения транспорта. С целью этой целью в 2024 году обновили улицу Волочаевскую, Таможенный, Золоторожский, Танковый проезды и Верхний Золоторожский переулок.

В 2025 году завершаются работы в Андроньевском проезде, переулках Гжельском и Съезжинском, на участке Золоторожского Вала около станций метро «Римская» и «Площадь Ильича». Воздушные кабельные линии убрали под землю, привели в порядок покрытия тротуаров и проезжей части, разбили газон и сделали современное освещение.