Кто отправится к Северному полюсу? В Москве выбрали участников экспедиции «Ледокол знаний»

Более 73 тысяч школьников и студентов со всей России боролись за право отправиться в научно-просветительскую экспедицию «Ледокол знаний — 2026». Финал проекта Росатома прошел в музее «Атом» на ВДНХ. 360.ru узнал, как выбирали победителей и что ждет их впереди.

От 73 тысяч участников до 27 победителей.

В этом году конкурс объединил школьников и студентов колледжей из всех 89 регионов России. На участие в проекте подали заявки более 73 тысяч человек, однако до финального этапа дошли лишь 48 участников.

Впервые финал прошел в новом формате. Конкурсанты выступали в составе смешанных команд. Каждая тройка состояла из представителей трех направлений — «исследователи», «инженеры» и «мастера». Они должны были создать проект и защитить его перед жюри. Всего было сформировано 16 групп, по две от каждого федерального округа.

«Мы попробовали новый формат — настоящий интеллектуальный поединок, когда две команды выходят и защищают свои идеи перед экспертами. Нам показалось, что такой формат позволил ребятам максимально раскрыться», — рассказал заместитель директора департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Константин Рудер.

По словам организаторов, экспертам было непросто определить победителей. Несмотря на то что большинство участников познакомились всего за несколько дней до финала, команды сумели быстро сработаться и представить глубоко проработанные проекты.