Со 2 января 2027 года пройдет индексация тарифов на проезд в городском транспорте. Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится меньше чем на пять рублей.

Чтобы компенсировать рост инфляции и расходы перевозчиков на топливо, электроэнергию и запчасти, стоимость проезда в городском транспорте скорректируют. Самой выгодной остается разовая поездка в метро по биометрии. Она обходится на 13 рублей дешевле, чем при оплате банковской картой.

Одна поездка по бумажному билету «Единый» изменится на пять рублей — с 90 до 95 рублей. Пересадки между метро, МЦК и МЦД по банковской карте и «Тройке» останутся бесплатными. Для студентов и школьников по-прежнему будет действовать скидка в 71%.

Столичный транспорт более 15 лет развивается рекордными темпами. Средства, полученные от индексации тарифов, возвращаются пассажирам в виде масштабной модернизации транспортной инфраструктуры и обновления подвижного состава.

В последние годы мегаполис уверенно занимает первое место в Европе по темпам развития рельсового каркаса. С 2011 года в Москве построили и реконструировали более 270 километров линий, 130 станций, 14 электродепо метро и Московского центрального кольца.

Только в этом году запущен первый участок Рублево-Архангельской линии, что позволяет жителям районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово, Филевский Парк экономить время.

Также специалисты запустили тестовую эксплуатацию первого в стране беспилотного поезда метро на Большой кольцевой линии. В конце текущего года он начнет курсировать без пассажиров, в графике с другими составами с учетом столичных интервалов движения в 60-90 секунд в самые востребованные часы. А в следующем году планируется начать тестовые поездки беспилотного поезда с пассажирами.

Полностью завершилась масштабная программа обновления трамвайного парка столицы. Благодаря ей на всех маршрутах запустят более 600 современных полностью низкопольных вагонов российского производства «Львенок-Москва» и «Витязь-Москва».

Сейчас в столице курсируют шесть беспилотных трамваев, их число увеличится до конца года до 15.

В городе запустили второй Московский трамвайный диаметр Т2 от метро «Чертановская» до МЦД Новогиреево. Он самый протяженный в мире — его длина составляет 33 километра.

Также открылся Ленинградский вокзал. Объект стал самым современным и технологичным железнодорожным вокзалом страны. Открыли МГВ Москва-Сити МЦД-1 и Серп и Молот МЦД-4.

На сегодняшний день в мегаполисе действует более 310 электробусных маршрутов, а число электробусов, произведенных в России, превысило 3,1 тысячи.

Запущен 4-й регулярный маршрут Лужники — Киевский.

Продолжается развитие маршрутной сети в рамках проекта «Москва — область». За полтора года появилось свыше 60 маршрутов, которые соединили мегаполис с восемью городскими округами ближайшего Подмосковья.

Начал работать проект развития маршрутной сети наземного транспорта в малых поселениях ТиНАО. Жители малых поселений новой Москвы могут воспользоваться восемью дополнительными маршрутами.

Также с 1 января 2027 года будет проиндексирована стоимость эвакуации автомобилей в пределах экономически обоснованного уровня тарифа. При этом плата за хранение не начисляется, если забрать транспортное средство в течение суток с момента его помещения на спецстоянку. А в случае, если произвести оплату до того, как автомобилист забрал машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.