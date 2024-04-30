Столичные производители нарастили выпуск сопутствующих материалов | 360°

Москва 30 апреля 2024, 09:27 Столичные производители нарастили выпуск сопутствующих материалов Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360 в

Более 340 производителей строительных материалов, которые работают в Москве, активно наращивают выпуск окон, жалюзи, обоев, дверей и красок. Растет производство и другой востребованной продукции, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«По итогам прошлого года вырос объем выпуска стройматериалов. Например, в столице на 57,1% выросло производство деревянных дверей, на 26% — люстр и светильников, на 18,5% — жалюзи, на 13,5% — пластмассовых оконных блоков, на 65,8% — отопительных приборов», — отметил он.

Реклама

Показатели, обратил внимание Овчинский, растут благодаря всесторонней помощи города. Речь идет о более чем 20 системных мерах поддержки и ряде антикризисных инструментов. А сэкономленные средства предприятия в итоге получают возможность направить на расширение ассортимента и использовать их для увеличения объемов выпускаемой продукции.

В 2024 году компания «Амиго» запустила сразу три новых производственных участка. Первый используют для сборки трех моделей штор для террас, веранд и других помещений. Второй — для выпуска рулонных штор больших форматов. В ширину они достигают пяти метров, а в высоту — шести. Такая продукция востребована на коммерческих и производственных объектах. Кроме того, у компании появился новый пошивочный цех: там по индивидуальным размерам изготавливают классические портьеры и пять различных систем римских штор.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Фабрика Вентиляции ГалВент», крупнейший производитель систем вентиляции Москвы, в этом году нарастила выпуск продукции. Теперь в смену здесь выпускают до 200 тысяч изделий. А общая протяженность конвейерных и автоматических линий на заводе увеличилась до 2,7 тысячи метров. В производство запустили свыше 30 изделий в рамках программы импортозамещения.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

На 20% увеличил выпуск продукции столичный производитель полотенцесушителей из нержавеющей и углеродистой стали «Двин». Его продуктовую линейку с января пополнили пять новых изделий, в том числе два полотенцесушителя — электрический с перекладиной в виде плоских ламелей на вертикальном круглом профиле и с полностью прогреваемой полкой.

Новую продукцию оснастили блоками управления температуры, таймером сушки и пультом управления. У нее сниженное энергопотребление, а монтировать полотенцесушители можно по скрытому типу. Это позволяет установить изделие на стену с максимальной оптимизацией пространства.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По итогам прошлого года на 10% увеличила объем производства московская компания «Световые технологии». Ей также удалось на 22% год к году нарастить объем вырученных средств. Компания выпускает настенные, напольные и подвесные светильники. Она также производит аварийное и наружное освещение, в том числе ламповые, грунтовые, накладные, встраиваемые и прочие светильники, занимается выпуском и других осветительных комплексов.

На 15% в 2023 году выросла производительность VEKA. Кроме того, компания до 97% повысила локализацию производства. Ее считают одним из крупнейших производителей пластикового профиля для оконных и дверных конструкций.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

VEKA планирует и дальше развивать производство и сотрудничать с образовательными учреждениями, а также хочет локализовать научные исследования в области оконных технологий. Продукцией компании на сегодняшний день пользуются ведущие предприятия России, Белоруссии, Монголии, Молдавии и стран Центральной Азии.

В Москве, городе с развитым производством, работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудоустроены 725 тысяч человек. Еще 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых открываются ежегодно. Весь этот бизнес занимается производством разнообразных товаров и активно внедряет инновации. Развиваться ему помогают созданные в столице комфортные условия: действующие более чем 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы, а также антикризисные инструменты.