Столичные предприятия почти в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания
Московские предприятия, выпускающие продукты питания, увеличили объемы производства почти в 2,6 раза. Таких результатов они смогли достигнуть благодаря поддержке города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он рассказал, что на сегодня в столице выпуском продуктов питания занимаются более 290 предприятий. По его словам, продукция идет не только на внутренний рынок, но и на экспорт — в Китай, государства СНГ и Персидского залива. За 2023 год география поставок расширилась, и российские продукты появились на рынках Ливана, Ливии и Сейшел.
«За январь — апрель 2024-го пищевые предприятия увеличили объемы производства почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Ликсутов.
В качестве примера он привел выпуск молочной продукции, который увеличился на 18%, а также хлебобулочные и кондитерские производства — их объем увеличился более чем на 14%. Рост также демонстрируют отрасли, связанные с мясом и субпродуктами. Их выпуск увеличился более чем в 3,2 раза, а производство рыбы — в 1,3 раза. За четыре месяца объем отгруженной продукции повысился на 22,4% и достиг порядка 240 миллиардов рублей.
Город активно поддерживает предприятия и предоставляет владельцам более 20 антикризисных инструментов. Они позволяют экономить средства, а также модернизировать производства. Промышленники могут расширять промплощадки и парк оборудования, а также развивать экспортную деятельность.
Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что поддержку московского центра «Моспром» за первый квартал получили более 50 производств. В их число вошли и предприятия, занимающиеся выпуском продуктов питания.
«Он (центр „Моспром“ — прим. ред.) помогает московским компаниям анализировать новые целевые рынки и выходить на них, подбирать потенциальных иностранных покупателей продукции. Также центр проводит переговоры и организовывает зарубежные бизнес-миссии», — рассказал Овчинский.
Ранее столичная компания «Ламбумиз» модернизировала производство упаковки благодаря кредиту, полученному при содействии Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Фирма закупила новое оборудование для выпуска Tetra Top — востребованного и экологичного вида тары.