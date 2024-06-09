Столичные предприятия почти в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания

Он рассказал, что на сегодня в столице выпуском продуктов питания занимаются более 290 предприятий. По его словам, продукция идет не только на внутренний рынок, но и на экспорт — в Китай, государства СНГ и Персидского залива. За 2023 год география поставок расширилась, и российские продукты появились на рынках Ливана, Ливии и Сейшел.

«За январь — апрель 2024-го пищевые предприятия увеличили объемы производства почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Ликсутов.

В качестве примера он привел выпуск молочной продукции, который увеличился на 18%, а также хлебобулочные и кондитерские производства — их объем увеличился более чем на 14%. Рост также демонстрируют отрасли, связанные с мясом и субпродуктами. Их выпуск увеличился более чем в 3,2 раза, а производство рыбы — в 1,3 раза. За четыре месяца объем отгруженной продукции повысился на 22,4% и достиг порядка 240 миллиардов рублей.