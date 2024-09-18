Сегодня 09:23 Столичные компании увеличили производственные площади благодаря поддержке Москвы 0 0 0 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Промышленность

Москва

Благодаря поддержке столичных властей городские промышленные компании активно развиваются и открывают новые производственные площадки, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. По его словам, тенденция сохраняется и в текущем году.

Речь в том числе идет и об открытии новых заводов на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Гарбузов рассказал, что ежегодно в Москве открываются около 100 малых, а также 40-50 средних и крупных предприятий. Он добавил, что этому способствует созданный в столице инвестиционный климат, ведь компании могут рассчитывать на помощь со стороны городских властей, включающую и создание новых площадок. «Например, в ОЭЗ „Технополис Москва“ благодаря ранее начатым проектам медицинских и фармацевтических компаний площадь производств уже превысила 300 тысяч квадратных метров», — уточнил Анатолий Гарбузов. На территории особой экономической зоны работают более 40 медицинских и фармацевтических предприятий. Это свыше 51 миллиарда рублей инвестиций и 3,2 тысячи рабочих мест. Таких предприятий становится все больше — только за первое полугодие в ОЭЗ «Технополис Москва» вошли три крупные компании. Они намерены создать серьезные биотехнологические производства на площади почти 55 тысяч «квадратов».

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Крупнейшим работающим предприятием медицинской отрасли ОЭЗ Москвы остаются «Велфарм-М» (более 33,4 тысячи квадратных метров) и «Биокад» (почти 43 тысячи «квадратов»). Эти предприятия по итогам второго квартала 2024 года произвели продукцию более чем на 1,7 миллиарда рублей — они выпускают жизненно важные лекарственные препараты.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичная ОЭЗ привлекает потенциальных инвесторов и готовой современной инфраструктурой, и хорошей транспортной доступностью, и широким пакетом налоговых преференций. Сэкономленные средства предприятия вкладывают в расширение производства и внедрение новых технологий. Зашедшие компании на 10 лет освобождают от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль вместо 20% составляет всего лишь 2%. Однако развиваются компании не только в ОЭЗ. Московский производитель зарядных станций для электротранспорта Rewatt увеличил производственную площадку — теперь он сможет нарастить выпуск продукции в 20 раз — до 20 тысяч устройств ежегодно. По словам коммерческого директора компании Артема Тихонова, новая площадка позволит обеспечить развитие научно-технического потенциала завода. «В будущем мы планируем нарастить разработки и исследования для вывода на рынок новых технологий и готовой продукции», — объяснил он.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

Производитель спортивной одежды и экипировки «Ветер Спорт» нарастила производственные мощности. Теперь компания увеличит выпуск продукции не менее чем в 3,5 раза. «Основной задачей при открытии новой производственной площадки, помимо увеличения объема производства, является внедрение новых производственных технологий, необходимых для выпуска спортивной одежды для бега, велоспорта, триатлона и фитнеса, качество которой будет соответствовать лидерам мирового рынка‎», — рассказал главный исполнительный директор компании Антон Иванов. Он добавил, что «Ветер Спорт» запускает одну из самых инновационных фабрик спортивной одежды в стране. В Москве работают более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек.