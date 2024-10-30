Стартовала регистрация на девятый сезон экскурсий «Открой#Моспром»

Более 170 экскурсий по высокотехнологичным промпредприятиям Москвы пройдут с 5 по 22 ноября. Участники посетят производства косметики, одежды, обуви, кондитерских и хлебобулочных изделий, медоборудования для скорой помощи, аппаратов ИВЛ, лифтов и другой продукции. Регистрация доступна на сайте проекта «Открой#Моспром», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

В новом сезоне впервые состоятся экскурсии на фабрике елочных игрушек «Коломеев». Гостям покажут, как выдувают и разукрашивают праздничные изделия. На предприятии выпускают классические советские игрушки: елочки, шишки, домики, космонавтов и кукол. Большая часть украшений производится по традиционным технологиями и расписывается вручную мастерами-художниками.

«В ноябре мы подготовили свыше 170 экскурсий по 35 предприятиям, а также 75 мастер-классов. В этом сезоне к проекту присоединились четыре новых завода, которые выпускают елочные игрушки, одежду, кабельную продукцию и полиграфические изделия», — рассказал Гарбузов.

По его словам, продолжается знакомство жителей Москвы с процессами производства продуктов питания, лазерного оборудования, детских образовательных наборов, автозапчастей, фармпрепаратов и других высокотехнологичных товаров.

Впервые свои двери для посетителей откроет печатный дом «Тиссо». Специалисты покажут выпуск открыток, книг, календарей, папок и других изделий. Здесь проведут мастер-класс по изготовлению блокнотов.

Участники также смогут посетить производство «ПЛНБ Джинс», где выпускают куртки, джинсы, рубашки, брюки и другое. На экскурсии расскажут о всех этапах подготовки и производства одежды, истории деним-культуры и столичного бренда.

На заводе «Спецкабель» гости увидят, как производят современную кабельно-проводниковую продукцию. Предприятие снабжает все отрасли промышленности, в том числе нефтегазовую, энергетическую, кораблестроительную и космическую. Многие из разработок не имеют аналогов в мире. Завод выпускает более 40 тысяч километров кабеля в год.

Проект «Открой#Моспром» запустили в 2019 году. Он объединил более 10 форматов мероприятий — экскурсии на заводы, мастер-классы, видеотуры, викторины, фотовыставки, лекции, интеллектуальные игры и многое другое. Проект получил ряд наград — его отметили в категории «Образование и наука» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России», в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен» и в категории «Регион — наставник по промышленному туризму» программы Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».