Собянин: модернизация ЦТУ улучшит качество жизни 30 млн человек

Центральный транспортный узел (ЦТУ) объединяет 11 субъектов: Москву, Московскую область и сопредельные с ними регионы, обеспечивая почти 75% всех пригородных железнодорожных перевозок страны. Развитие ЦТУ создаст новое качество жизни для более чем 30 миллионов жителей, заявил член Высшего совета «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что развитие Центрального транспортного узла — комплексный проект, который объединяет инфраструктуру, промышленность и качество жизни людей. По его словам, столичный заказ на современный подвижной состав стал мощным драйвером для заводов в регионах. В число основных поставщиков проекта вошли и подмосковные предприятия. Демиховский машиностроительный завод (АО «ДМЗ) в Орехово-Зуевском округе — один из крупнейших производителей пригородных электропоездов, на его долю приходится 70% всех электропоездов в стране.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Именно эти поезда сегодня работают на МЦД-4 и других линиях транспортного узла. Его составы курсируют по всей России — от Смоленска до Владивостока, а также поступают в Армению, Казахстан и Узбекистан. Численность работников — более 2600 человек. За прошлый год предприятие выпустило более 300 вагонов, столько же капитально отремонтировано.

Современные комфортабельные электропоезда, которые производит завод, — полностью российская разработка. Депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Панин отметил, что развитие отечественного производства стало одним из основных приоритетов при формировании госзаказа. «Партия „Единая Россия“ несколько лет системно продвигает приоритет закупок товаров отечественного производства в интересах реализации национальных проектов. Это положение зафиксировано в Народной программе. Госзаказ позволяет предприятиям планировать загрузку мощностей на годы вперед, а пассажирам — получать новый, современный подвижной состав. Поезда Демиховского завода были первыми включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Полная локализация их производства происходила при поддержке Фонда развития промышленности России», — сообщил депутат. Как рассказал генеральный директор АО «ДМЗ» Артем Титов, объем финансирования программы развития завода составил 1,84 миллиарда рублей, из которых 1,45 миллиарда рублей в виде льготного займа предоставил ФРП: «Закупленное оборудование введено в эксплуатацию и работает в штатном режиме, достигнуты установленные мощности по выпуску и ремонту вагонов электропоездов собственного производства ДМЗ, а также по ремонту колесных пар „Иволги“».

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Еще один крупнейший поставщик подвижного состава для московского транспортного узла — «Метровагонмаш» в Мытищах. В рамках долгосрочного заказа правительства Москвы уже передал столице тысячный вагон «Москва-2026» и продолжит поставки: до 2027 года Московский метрополитен получит еще порядка 700 вагонов новой модификации.

По словам генерального директора АО «Метровагонмаш» Андрея Степнова, предприятие успешно справляется с санкционным давлением: «Мы подтвердили нашу способность эффективно работать в высокой производственной нагрузке и реализовывать сложные проекты. При этом сделали значительный шаг к технологической независимости и повысили эффективность наших процессов».

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На прошедшем недавно заседании президиума Госсовета президент России Владимир Путин высоко оценил работу по развитию транспортной системы столичного региона.