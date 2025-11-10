Сегодня 11:37 С 2018 года в Москве запустили свыше 250 маршрутов электробусов 0 0 0 Фото: пресс-служба ГУП «Мосгортранс» Москва

Москва активно развивает экологичный наземный транспорт. Постоянно запускают новые маршруты, а существующие продлевают или изменяют. С 2018 года инновационные электробусы российского производства делают поездки пассажиров еще комфортнее.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что более 250 маршрутов столицы обслуживают электробусы. Это более 25% всех наземных маршрутов города. С начала года Мосгортранс получил свыше 300 новых электробусов.

Мы обеспечиваем высочайший уровень сервиса для пассажиров наземного городского транспорта и развиваем сеть экологичных маршрутов по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Сегодня по будням на электробусах совершают более миллиона поездок — это на 30% больше, чем в этот же период в прошлом году.

Преимущества электробусов Замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Плавный ход, тишина и отсутствие вибраций создают высокий уровень комфорта в поездках. В салоне предусмотрены все удобства для комфортной поездки: зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны с полезной информацией о маршруте. Электробусы созданы для всех пассажиров. В них есть откидная аппарель и кнопки вызова водителя, удобные для маломобильных людей. Также предусмотрены места для колясок и велосипедов.

С 2022 года столица получает электробусы с улучшенной комплектацией. В них есть адаптивное освещение салона. Оно меняет цвет с холодного на теплый в 14:00 для комфорта пассажиров. Передний указатель маршрута стал на 18% больше и виден издалека. Электрический обогреватель поддерживает оптимальную температуру в салоне, не загрязняя окружающую среду. Запас хода увеличился с 40–50 км до 80–90 км, при этом вес машины остался прежним. Сегодня электробусы курсируют с 12 площадок Мосгортранса. Москва стала первой в России, где начали создавать современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открыли парк электробусов «Красная Пахра», крупнейший в Европе и первый в стране. Экологичные машины начали ездить в Новомосковском и Троицком округах. Через год на северо-западе появился парк «Митино». С этого момента электробусы стали ходить по маршрутам в двадцати районах Москвы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023 года заработал третий парк электробусов — «Салтыковка». Теперь они курсируют на востоке столицы.

В 2025 году на улицы Москвы вышли новые электробусы «КАМАЗ-52222». Транспортные средства стали еще удобнее для пассажиров благодаря улучшенной планировке салона, увеличенной на 15% зоне для стоячих пассажиров, местам для ручной клади и модернизированным дверям. Климатическая система теперь работает эффективнее, а на дверях появились световые индикаторы, показывающие, открыты они или закрыты. Дизайн электробусов стал более современным и стильным, соответствуя последним тенденциям в промышленном дизайне. Создание новой техники основано на опыте эксплуатации предыдущих моделей и отзывах пассажиров. Заказ Москвы на производство этих электробусов поддерживает занятость в регионах и способствует развитию отечественной промышленности. С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в Москве появится больше электробусных маршрутов. В 2025 году столица заключила контракты с ПАО «КАМАЗ» на поставку 1100 электробусов нового поколения в период с 2025 по 2027 годы. Электробусы отвечают самым высоким стандартам безопасности и качества обслуживания. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» Москва активно модернизирует социальную и коммунальную инфраструктуру. Особое внимание уделяется улучшению транспортной сети и обновлению подвижного состава городского транспорта. Кроме того, столица начала развивать Центральный транспортный узел, который станет единой системой с предсказуемым пригородным железнодорожным сообщением для более чем 30 миллионов жителей 11 регионов России.