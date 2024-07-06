Рост производства столичных машин и оборудования составил 36% за 5 месяцев 2024 года

За первые пять месяцев 2024 года объем производства машин и оборудования в Москве вырос на 36,4%, по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Московская продукция машиностроения пользуется спросом и за рубежом — в 2023 году ее доля достигла 25% от совокупного объема несырьевого неэнергетического экспорта города.

Ликсутов назвал машиностроительную отрасль одной из ведущих в столице: на сегодняшний день она насчитывает свыше 260 производств. С января по май объем выпуска продукции увеличился на 36%.

«Изделия столичных предприятий применяют в автомобильной, аэрокосмической, нефтегазовой промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, медицине и других областях по всей стране и за ее пределами», — обратил внимание заммэра города.