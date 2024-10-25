Сегодня 07:27 Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» выпускают высокотехнологичное оборудование для школ, вузов и колледжей 0 0 0 Фото: пресс-служба ОЭЗ «Технополис Москва» («Научные развлечения») Москва

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Для производства высокотехнологичного оборудования для учебы в школах, вузах и колледжах у резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» есть необходимые условия, в том числе научно-образовательные разработки. На это указал министр столичного правительства и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В ОЭЗ „Технополис Москва“ созданы все необходимые условия для производства высокотехнологичной и инновационной продукции, включая научно-образовательные разработки. Резиденты столичной ОЭЗ создают продукты, которые способствуют формированию у школьников и студентов инженерного мышления, а также пробуждают интерес к естественным наукам, инновациям и высоким технологиям», — отметил он. Гарбузов подчеркнул, что благодаря налоговым льготам и преференциям для резидентов ОЭЗ компании могут инвестировать сэкономленные средства в развитие и модернизацию производства, впускать современную и востребованную на рынке продукцию.

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Технополис Москва» («Научные развлечения»)

Владеющая брендом NexTouch компания-резидент «Некс-Т» — крупнейший производитель интерактивного оборудования. С его помощью дети могут получать знания в игровой форме. Оно также помогает развивать навыки командной работы и создавать разные проекты. Обучение благодаря интерактивным занятиям становится более интересным и увлекательным, а мотивация учащихся растет. К тому же, такой формат улучшает восприятие новой информации, способствует усвоению сложных тем и развивает креативное мышление.

Гендиректор «Некс-Т» Владимир Крикушенко отметил, что с начала запуска производства в ОЭЗ «Технополис „Москва“ компания выпустила более 100 тысяч интерактивных панелей для учреждений образования. Спрос на продукцию предприятия постоянно растет, что позволяет модернизировать производственные мощности, открывать новые площадки и расширять штат сотрудников. «Широкая сеть дистрибьюции позволяет оснащать учебные заведения современным московским оборудованием не только в России, но и за ее пределами», — рассказал он.

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Технополис Москва» («Научные развлечения»)

Выпуском целой серии мультимедийных интерактивных продуктов занимается еще один резидент особой экономической зоны — компания «Научные развлечения». Их используют воспитанники детских садов, а также школьники из Москвы и других российских регионов.

У мультимедийного образовательного продукта «Школа профессора Дроздова» для дошкольников и учащихся младших классов нет аналогов. В него включили более 700 научных фактов, а направленностью проекта сделали развитие интереса детей к науке и обучению через увлекательные и познавательные материалы. Предприятие, обратил внимание генеральный директор «Научных развлечений» Олег Поваляев, уже получило 35 патентов на изобретения. В 2024 году оно выпустило новый программно-методический комплекс «Логотолк», предназначенный для логопедов и дефектологов. Это новый модуль популярной программы «Школа профессора Дроздова». «Продукт успешно прошел апробацию в госпитальных школах „УчимЗнаем“ (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева), где получил высокую оценку профильных экспертов и был рекомендован для внедрения в школы и детские сады», — подчеркнул Поваляев.

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Технополис Москва» («Научные развлечения»)

Он добавил, что свыше 100 образовательных организаций страны уже получили мультимедийные продукты компании в рамках социальной программы поддержки активных педагогов — новаторов.

Интерактивное оборудование предприятия активно используют как в предпрофильных классах, так и в образовательных вертикалях школ Москвы. «Научные развлечения» стали индустриальным партнером столичных инженерных классов. Ее представители устраивают для учащихся экскурсии на производственные площадки: там детям показывают процесс создания оборудования и объясняют его возможности. Динамично развивающаяся столичная промышленность дает стимул для увеличения спроса на рынке труда специалистов инженерных профессий. На площадке «Печатники» расположена базовая кафедра «Московского государственного образовательного комплекса».

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Технополис Москва» («Научные развлечения»)

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев пояснил, что в МГОК занимаются подготовкой профессиональных научно-технических кадров. В образовательном процессе активное участие принимают резиденты особой экономической зоны. Они обучают специалистов не только для своих предприятий, но и для других производственных столичных площадок.

«В этом учебном году МГОК на 320 мест увеличил набор на инженерные специальности — до 1240. Наибольший рост абитуриентов МГОК — свыше 550 — зафиксирован на специальностях „Технология машиностроения“ и „Эксплуатация БАС“», — сказал Дегтев.