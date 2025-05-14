Сегодня 10:27 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил 11 млн медизделий для экстренной помощи 0 0 0 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Медицина

Промышленность

Москва

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» выпустил 11 миллионов медицинских изделий для оказания первой и экстренной помощи. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Продукцию компании используют в машинах скорой помощи, медицине катастроф, военной и тактической медицине. За время работы в ОЭЗ предприятие «Медплант» почти в три раза увеличило производственные площади. Объем выпущенной продукции превысил семь миллиардов рублей. «Москва активно развивает производство медицинских изделий — в столице работают более 300 компаний, занятых в этой сфере. Благодаря поддержке города предприятия наращивают мощности и создают новые разработки. Так, резидент ОЭЗ выпустил 11 миллионов изделий для экстренной медицины», — рассказал Гарбузов.

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По его словам, одним из ключевых продуктов стал аппарат сердечно-легочной реанимации для непрямого массажа сердца без участия человека. Это собственная запатентованная разработка, успешно заменяющая иностранные аналоги. Сегодня спрос на отечественный аппарат втрое превышает плановые объемы производства. «Медплант» стал резидентом ОЭЗ столицы в 2018 году. За это время предприятие разработало и запустило в производство свыше 45 изделий, 14 из них входят в комплектацию автомобилей скорой, а девять не имеют аналогов в России. Производственные площади выросли с 1,2 тысячи до 3,5 тысячи квадратных метров. В 2023 году в компании открылся цех по сборке микроэлектроники, которая применяется в составе высокотехнологичной продукции. Речь идет в том числе об аппарате СЛР «Арка».

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/5 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/5 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/5 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 4/5 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 5/5

В линейку товаров также входят портативные электрические аспираторы, пульсоксиметры, иммобилизационные пояса, СO₂-мониторы, спинальные щиты и инновационные носилки. На разработки компании оформлено 10 товарных знаков и 23 патента. В апреле этого года «Медплант» отметил 25 лет со дня основания. «Первым продуктом компании стал уже легендарный оранжевый чемодан-укладка для скорой помощи. За 25 лет выпущено свыше 150 тысяч таких укладок. В момент выхода на площадку „Печатники“ у нас было около 500 контрактов, сегодня — более 4700», — отметил заместитель гендиректора компании Константин Невский. Предприятие поставляет продукцию не только по России, но также в Белоруссию и Казахстан. Число сотрудников увеличилось с 15 до 122 человек. Развитие стало возможным благодаря поддержке города и статусу резидента ОЭЗ, добавил Невский. Он подчеркнул, что особая экономическая зона предоставляет компании комфортные условия, налоговые преференции и клиентоориентированные сервисы: от помощи в подборе персонала до продвижения товара. Это позволяет предприятию направлять больше ресурсов на расширение производства и модернизацию.