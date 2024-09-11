Производство высокотехнологичных товаров в Москве выросло на 111% за 7 месяцев
За семь месяцев 2024 года выпуск компьютеров, оптики и электроники в столице вырос на 111%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В столице работает свыше 4,2 тысячи промышленных предприятий, каждое третье — высокотехнологичное. Благодаря городской поддержке компании укрепляют свои позиции на рынке и наращивают производство. Сейчас московские предприятия электроники могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки и рядом антикризисных инструментов.
Как заметил Ликсутов, свыше 100 компаний в столице производят компьютеры, оптику и электронику. С января по июль 2024 года заводы более чем в 2,1 раза увеличили выпуск высокотехнологичной продукции.
«Устойчивая тенденция роста подтверждает эффективность стратегического курса на развитие инновационных технологий, который Москва реализует по поручению Сергея Собянина», — подчеркнул он.
Выросло производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств и другого электрооборудования. Изделия, которые выпускают в Москве, соответствуют высоким стандартам качества. Товары популярны не только в стране, но и на внешнем рынке.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заметил, что в городе создан комфортный бизнес-климат. Благодаря этому предприятия комфортно адаптируются к нынешним реалиям и успешно осваивают рынки сбыта.
«По итогам семи месяцев 2024-го столичные производители отгрузили компьютеров, электронных и оптических изделий более чем на 325 миллиардов рублей, что почти на 40 процентов превышает результаты аналогичного периода прошлого года», — указал глава департамента.
На четверть увеличилась отгрузка печатных плат и осветительных приборов. Более чем на треть выросли поставки компьютеров и периферийного оборудования. Отгрузка кабельной продукции увеличилась свыше 20%, а контрольно-измерительных и навигационных приборов — более чем на 30%, резюмировал Гарбузов.