Производство продуктов в Москве выросло на 3,7% за 10 месяцев 2024 года
С января по октябрь 2024 года производство продуктов в Москве выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании стали выпускать больше рыбных, мясных, молочных, кондитерских и хлебобулочных изделий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Российский лидер Владимир Путин в рамках совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил об устойчивом росте производства продовольственных товаров в стране. Москва исторически остается крупнейшим центром пищевой промышленности России, где выпускают качественную и востребованную продукцию, напомнил Ликсутов.
По поручению мэра Сергея Собянина производителям оказывают поддержку, которая позволяет им расширять ассортимент, наращивать объемы выпуска и улучшать качество товара.
«По итогам 10 месяцев 2024-го мы отметили рост производства почти на 4%. В частности, более чем на 8% увеличился выпуск мясной продукции, почти вдвое — рыбной, изготовление молочных продуктов выросло на 7,4%, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 5%», — рассказал Ликсутов.
С января по октябрь компании изготовили около 50,4 тысячи тонн мяса и субпродуктов, свыше 34 тысяч тонн творога и сыра, порядка 39 тысяч тонн рыбных изделий, более 412,4 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, свыше 37,2 тысячи банок фруктовых и овощных соков.
Город создает все необходимые условия для развития отрасли, чтобы на рынок поступало еще больше продуктов столичного производства. За 10 месяцев 2024 года отгрузка пищевых товаров выросла на 21,5% и превысила 474,1 миллиарда рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Наибольшей популярностью пользуются мясные и хлебобулочные изделия, а также молочная продукция, выпущенная в Москве», — отметил он.
Городская поддержка включает более 20 инструментов, которые позволяют компаниям вводить новые и модернизировать существующие площадки, привлекать дополнительные инвестиции и снижать налоговую нагрузку.
Пищевая промышленность в Москве остается лидером по количеству промышленных комплексов, спецстатус присвоили 24 производителям продуктов питания. В Новой Москве формируется масштабный пищевой кластер — он объединит производителей мясных, молочных, кондитерских, хлебобулочных изделий и других товаров.