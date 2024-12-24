Производство продуктов в Москве выросло на 3,7% за 10 месяцев 2024 года

С января по октябрь 2024 года производство продуктов в Москве выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании стали выпускать больше рыбных, мясных, молочных, кондитерских и хлебобулочных изделий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Российский лидер Владимир Путин в рамках совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил об устойчивом росте производства продовольственных товаров в стране. Москва исторически остается крупнейшим центром пищевой промышленности России, где выпускают качественную и востребованную продукцию, напомнил Ликсутов.

По поручению мэра Сергея Собянина производителям оказывают поддержку, которая позволяет им расширять ассортимент, наращивать объемы выпуска и улучшать качество товара.

«По итогам 10 месяцев 2024-го мы отметили рост производства почти на 4%. В частности, более чем на 8% увеличился выпуск мясной продукции, почти вдвое — рыбной, изготовление молочных продуктов выросло на 7,4%, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 5%», — рассказал Ликсутов.

С января по октябрь компании изготовили около 50,4 тысячи тонн мяса и субпродуктов, свыше 34 тысяч тонн творога и сыра, порядка 39 тысяч тонн рыбных изделий, более 412,4 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, свыше 37,2 тысячи банок фруктовых и овощных соков.