Производство газоаналитических систем запустят в промышленном парке «Сенькино»

Инвестор локализует производство по выпуску комплексных систем поточного газового и жидкостного анализа в промышленном парке «Сенькино». Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Промпарк «Сенькино» возводят Краснопахорском районе ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда. Для размещения нового производства инвестор купил помещение площадью свыше тысячи квадратных метров.

«На новом предприятии планируется создать около 50 рабочих мест», — отметил Гарбузов.

Соглашение о строительстве промышленного парка город заключил в 2021 году, проект обеспечит рабочими местами более 2,8 тысячи специалистов различных отраслей промышленности. Все помещения отвечают требованиям, предъявляемым к современной индустриальной инфраструктуре.

Разрешение на строительство объекта выдали в июне прошлого года. Общая площадь промпарка будет составлять почти 77,8 тысячи «квадратов».