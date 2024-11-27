Производство газоаналитических систем запустят в промышленном парке «Сенькино»
Инвестор локализует производство по выпуску комплексных систем поточного газового и жидкостного анализа в промышленном парке «Сенькино». Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Промпарк «Сенькино» возводят Краснопахорском районе ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда. Для размещения нового производства инвестор купил помещение площадью свыше тысячи квадратных метров.
«На новом предприятии планируется создать около 50 рабочих мест», — отметил Гарбузов.
Соглашение о строительстве промышленного парка город заключил в 2021 году, проект обеспечит рабочими местами более 2,8 тысячи специалистов различных отраслей промышленности. Все помещения отвечают требованиям, предъявляемым к современной индустриальной инфраструктуре.
Разрешение на строительство объекта выдали в июне прошлого года. Общая площадь промпарка будет составлять почти 77,8 тысячи «квадратов».
За этапами строительства будет следить Комитет — по поручению мэра Москвы Сергея Собянина объектам промышленной инфраструктуры города уделяется особое внимание.
Генеральный директор компании «Пи Эм Ай» Дмитрий Шарапов уточнил, что благодаря новому производству расширится линейка анализаторов. Также объект обеспечит бесперебойные поставки и работу промышленных систем, повысив конкурентоспособность российского оборудования.
«Это, в свою очередь, внесет вклад в развитие отечественного приборостроения средств автоматизации», — добавил Шарапов.
За последние четыре года программа стимулирования создания мест приложения труда затронула практически все районы столицы. Город заключил более 130 контрактов с инвесторами на возведение более шести миллионов квадратных метров недвижимости.