Гарбузов рассказал о поддержке столичных производителей лекарств и медизделий

Более 20 мер поддержки доступно для московских производителей медицинских изделий и лекарственных препаратов. Благодаря этому медицинская промышленность наращивает обороты по выпуску продукции. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«За девять месяцев текущего года благодаря льготным инвестиционным кредитам от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства столичные производители лекарств и медицинских изделий смогли привлечь более 40 миллиардов рублей. Средства предприятия направили на расширение производственных площадок, закупку высокотехнологичного оборудования», — отметил Гарбузов.

Министр отметил, что одним из самых популярных инструментов поддержки является льготное инвесткредитование, доступное в Москве с 2022 года.

По словам министра, это позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, увеличить объемы производства, что обеспечит россиян жизненно важными товарами.

Генеральный директор компании «С. П. Гелпик», выпускающей рентгенодиагностическое оборудование, Владимир Аврамов рассказал о развитии производства. Предприятие привлекло 1,5 миллиарда рублей и инвестировало средства в строительство нового завода, который начнет функционировать в конце 2025 года и даст городу дополнительно 50 рабочих мест.

«Благодаря программе компенсации ключевой ставки наша компания расширяет производство. Своевременность программы субсидирования ставки позволяет предприятию избежать кассового разрыва и реализовать намеченные планы в условиях высокой инфляции и нестабильности рынка», — рассказал Аврамов.