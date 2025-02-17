Сегодня 07:20 Производитель систем водоочистки стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» 0 0 0 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Промышленность

Москва

Занимающаяся разработкой и производством аппаратов для нефтехимической и обрабатывающей промышленности, а также систем подготовки воды и системы стоков компания «ВДК ТП» получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что новый статус даст фирме налоговые и таможенные преференции. Сэкономленные деньги компания направит на расширение производств и увеличение выпуска продукции.

Москва активно поддерживает высокотехнологичные предприятия, производящие уникальную и востребованную продукцию. Компания «ВДК ТП» с 2015 года размещает производство на площадке «Печатники» в качестве арендатора. Анатолий Гарбузов глава департамента инвестиционной и промышленной политики

Гарбузов добавил, что предприятие занимается разработкой инновационных решений для химической, нефтехимической, горнодобывающей и энергетической промышленности, а также водоочистного оборудования. Статус резидента особой экономической зоны, обратил внимание министр, подтвердил качество и высокий спрос на выпускаемые компанией аппараты и системы.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Расположенное на площадке «Печатники» производство фирмы занимает 1300 квадратных метров. За последний год «ВДК ТП» увеличила объемы выпуска комплектов погружных перемешивающих устройств и насосов рецикла собственной разработки с 400 до 600 единиц. В ходе выполнения работ по более чем 300 проектам компания выпустила еще пять тысяч различного оборудования. Из-за роста объемов производства в прошлом году фирма открыла еще 40 новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Кроме водоочистных и насосных систем, а также промышленных аппаратов для нефтехимии и обработки «ВДК ТП» выпускает высококачественную продукцию для приготовления растворов реагентов, дозирования сухих и жидких веществ, а также статические смесители и электролизные системы дезинфекции.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что компания выросла из стартапа выпускников Московского государственного технического университета имени Баумана.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

При поддержке правительства Москвы она стала одним из крупнейших производителей отечественного рынка, который не только занимается выпуском сложной технической продукции, но и разрабатывает и выпускает собственное оборудование.

«Предприятие в 2023 году запустило в серийное производство спецоборудование, которое ранее не производили в стране. Это изделие требует особой точности в сборке из-за своей герметичности. Его разрабатывали с учетом специфики климата и требований российских водоканалов», — подчеркнул Дегтев.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Генеральный директор компании «ВДК ТП» Максим Новиков пояснил, что речь идет о редукторных погружных мешалках, насосах рецикла и образователях потока, которые необходимы для качественной работы очистных сооружений. «Редукторные погружные мешалки разработали в R&D подразделении в конце 2021 года. Особое внимание уделили простоте обслуживания и ремонтопригодности. Характеристики оборудования подтверждены спроектированы по результатам CFD моделирования и натурными испытаниями на собственном испытательном стенде, — рассказал он. Новиков добавил, что после запуска серийного производства компания продала более 500 единиц перемешивающих устройств в России и странах СНГ. В прошлом году оборудование предприятия установили на очистных сооружениях в городских округах Щелково и Лыткарино, а также в Геленджике.