Правительство Москвы подписало соглашения для финансовой поддержки промышленных компаний

В рамках Петербургского международного экономического форума правительство Москвы подписало три соглашения о сотрудничестве. Благодаря заключенным договоренностям «ВЭБ.РФ», Альфа-банк и «ПСБ» усовершенствуют условия получения помощи для столичных промышленных компаний по программам Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что фонд предоставляет столичным промпредприятиям свыше 10 мер поддержки, в том числе льготные инвестиционные кредиты и займы, программу льготного лизинга, а также гарантийную поддержку по инвестиционным кредитам. Только за прошлый, 2023 год их одобрили на общую сумму более 105 миллиардов рублей.

«Три новых подписанных соглашения напрямую поспособствуют развитию этих мер. Фонд и банки будут совместно работать над созданием улучшенных условий для заемщиков», — рассказал Овчинский.

По его словам, таким образом удастся уменьшить финансовую нагрузку на столичные промышленные компании. Благодаря этому у них появится возможность наращивать выпуск продукции и создавать новые, передовые технологии, в которых нуждается Москва.

В рамках заключенных соглашений стороны будут разрабатывать новые программы поддержки. Они также займутся организацией тематических сессий, консультаций и круглых столов, планируют проводить конференции, семинары, информационные сессии и другие мероприятия.