Правительство Москвы подписало соглашения для финансовой поддержки промышленных компаний
В рамках Петербургского международного экономического форума правительство Москвы подписало три соглашения о сотрудничестве. Благодаря заключенным договоренностям «ВЭБ.РФ», Альфа-банк и «ПСБ» усовершенствуют условия получения помощи для столичных промышленных компаний по программам Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что фонд предоставляет столичным промпредприятиям свыше 10 мер поддержки, в том числе льготные инвестиционные кредиты и займы, программу льготного лизинга, а также гарантийную поддержку по инвестиционным кредитам. Только за прошлый, 2023 год их одобрили на общую сумму более 105 миллиардов рублей.
«Три новых подписанных соглашения напрямую поспособствуют развитию этих мер. Фонд и банки будут совместно работать над созданием улучшенных условий для заемщиков», — рассказал Овчинский.
По его словам, таким образом удастся уменьшить финансовую нагрузку на столичные промышленные компании. Благодаря этому у них появится возможность наращивать выпуск продукции и создавать новые, передовые технологии, в которых нуждается Москва.
В рамках заключенных соглашений стороны будут разрабатывать новые программы поддержки. Они также займутся организацией тематических сессий, консультаций и круглых столов, планируют проводить конференции, семинары, информационные сессии и другие мероприятия.
Подписи под документами поставили гендиректор МФППиП, подведомственной организации департамента, Андрей Попов, первый зампред ВЭБ.РФ Александр Браверман, старший вице-президент, председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев и руководитель блока среднего и малого бизнеса «ПСБ» Александр Чернощекин.
Браверман заметил, что во взаимодействии с Минпромторгом России ВЭБ.РФ вместе с лидерами фармацевтической отрасли принимает участие в реализации проектов, которые обеспечивают лекарственную безопасность страны.
Московские фармацевтические предприятия сегодня вносят значительный, а часто и определяющий вклад в локализацию производства важнейших лекарственных препаратов.
Александр Браверман
первый зампред ВЭБ.РФ
Он пояснил, что механизм интегрирования инструментов ВЭБ.РФ и Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства создают, чтобы получить синергетический результат при реализации проектов в столице. Мера позволит поддержать человекоцентричные капиталоемкие проекты.
По словам председателя совета директоров Альфа-банка Олега Сысуева, в компании понимают важность поддержки промышленников на всех этапах развития. Именно с этой целью банк активно взаимодействует с фондом и принимает участие в его инициативах. Специалисты компании также помогают узнавать бизнесу о возможностях развития и организуют собственные программы по всей России.
Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет финансовую помощь предприятиям столицы. В том числе компании могут рассчитывать на компенсацию части средств под 3% годовых на сумму до трех миллиардов рублей и на срок до трех лет в рамках льготных инвесткредитов. А полученные по разным программам средства — направить на создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры, потратить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности или купить новое оборудование.
Гендиректор МФППиП Андрей Попов пояснил, что фонд работает как институт поддержки предприятий и сводит к минимуму процентные риски. Это позволяет привлечь длинные дешевые инвестиционные ресурсы промышленности.
«Благодаря всесторонним программам поддержки производители получают инвестиционный импульс, совершенствуя технологии, создавая рабочие места и наращивая выпуск продукции», — сказал он.
Для получения средств по льготной ставке нужно сначала заключить кредитный договор. Потом предприятие должно обратиться в фонд. После одобрения заявки с ним подпишут договор о финансовой поддержке, что позволит компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредиту. Потом на счет компании в банке, где она открыла кредит, перечислят необходимую сумму с учетом сроков списания процентов.