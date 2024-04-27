Завод Москвы начал серийный выпуск плетенки для защиты электрических кабелей | 360°

Москва 27 апреля 2024, 07:27 Завод Москвы начал серийный выпуск плетенки для защиты электрических кабелей Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский завод «Спецкабель» наладил выпуск специального защитного элемента для экранирования электрических кабелей. Продукт активно используется в судостроении, машиностроении, нефтехимической и авиационной промышленности, а также в других важных отраслях. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, продукт представляет собой металлическую плетенку, защищающую кабели от механических повреждений, излучения и электромагнитных помех.

Экранирующие плетенки устойчивы к агрессивным средам и могут работать в температурном диапазоне от -70 до +155 градусов по Цельсию. Период эксплуатации изделий составляет не менее 35 лет. Сегодня компания поставила свыше 300 километров таких плетенок. Владислав Овчинский

Защитный элемент активно используется в судостроении благодаря устойчивости к повышенной влажности. Металлические плетенки также применяют в других областях промышленности.

По словам главного конструктора группы компаний Андрея Лобанова, инженеры компании разрабатывают еще около 20 новых и более совершенных видов изделий для разных отраслей промышленности.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы РИА «Новости» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы РИА «Новости»

«Мы постоянно внедряем новые технологии производства и применяем инновационные материалы, чтобы создавать кабельную продукцию с уникальными характеристиками, высокой производительностью, надежностью и устойчивостью к различным условиям эксплуатации», — заявил Лобанов.

Динамично развиваться заводу помогают системные меры поддержки со стороны московских властей. В 2021 году завод получил статус промышленного комплекса, что позволяет ему пользоваться налоговыми преференциями. За это время компания сэкономила и направила в собственное развитие более пяти миллионов рублей.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Кроме того, в 2023 году Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) компенсировал предприятию часть затрат на закупку нового оборудования. Заводу выделили льготный кредит в размере 2,3 миллиарда рублей на три года под ставку 3% годовых. Объем поддержки от города составил 642 миллиона рублей.

Модернизированный цех научно-производственного предприятия «Спецкабель» осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что завод обеспечивает импортозамещение и технологический суверенитет, поставляя продукцию для космической, атомной, транспортной и ряда других отраслей.