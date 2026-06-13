Овчинский: в Люблине начали готовить площадку для строительства ЖК по реновации

Работы по подготовке площадки для строительства жилого комплекса по программе реновации начались в Люблине. Площадь дома составит более 76 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новый ЖК возведут по улице Ставропольский на земельном участке 9А. Жилой комплекс будут возводить по индивидуальном у проекту, в здании будет 11 секций переменной этажности и подземный паркинг. Во дворе — благоустроенная территория с детскими и спортивными площадками.

«Жилая площадь здания составит свыше 46 тысяч квадратных метров — это 747 квартир, 11 из которых адаптируют для маломобильных жителей. В квартирах будет выполнена улучшенная отделка, установлены сантехника, осветительные приборы, электроплита и другие необходимые бытовые элементы. В подъездах также запланирован современный ремонт, лифты, домофоны, противопожарные сигнализации», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По словам Овчинского, на площадке снесли старое здание и начали установку шпунтового ограждения для разработки котлована будущей новостройки.

Жилой комплекс представляет собой квадратную конфигурацию с проездом между первой и одиннадцатой секциями и арочным сквозным проходом. Внутренний двор образует закрытое камерное пространство. На фасаде используют облицовочный кирпич трех цветов: кофе с молоком, терракотовый, золотой.

Новый ЖК построят в районе с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности парк, скверы, школы и поликлиники, а также магазины, кафе и спортивные центры. В 15 минутах пешком — станция Люблино МЦД-2, у дома — автобусная остановка.

В районе Лефортово возводят жилой комплекс по проекту «Московские кварталы». В здании запроектированы 198 квартир жилой площадью почти 10 тысяч квадратных метров, сообщил Овчинский.

На севере Москвы в реновацию вошли 515 домов в 13 районах округа. Всего по программе реновации в САО новые квартиры получат около 109 тысяч жителей.