Овчинский: в Лефортове строят ЖК по проекту «Московские кварталы»

В Юго-Восточном административном округе в районе Лефортово возводят жилой комплекс по проекту «Московские кварталы». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Работы ведутся по адресу: Шепелюгинский переулок, владение 7. Общая площадь дома достигнет 14,5 тысячи «квадратов».

«В здании запроектированы 198 квартир жилой площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Сейчас идет устройство фасада и внутренних инженерных сетей, а также проводятся отделочные работы. Новостройка появится в спокойном, но развитом районе. Рядом с домом находятся школы, детские сады, спортивные объекты и большой торговый центр», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На первом этаже разместят помещения для инфраструктурных объектов — магазинов, аптек, кофеен и других востребованных у жителей сервисов.

Две секции ЖК будут разной этажности — дом получит сертифицированную систему навесного вентилируемого фасада для лучшей звуко- и теплоизоляции. Фасады облицуют керамогранитными плитами, а основу цветового решения составят благородные оттеки коричневого абрикоса и матового белого. Дополнительные акценты — металлокассеты урбанистического сланцево-серого цвета.

Дом строится под надзором специалистов «Контроля Москвы» с конца марта 2026 года.

Проект «Московские кварталы» запустили в конце мая 2025 года. Комфортные квартиры возводят одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. Город контролирует все этапы — от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение.

Покупка жилья в домах от «Московских кварталов» на этапе строительства доступна по договору долевого участия, в готовых зданиях — по договору купли-продажи. На объекты от городского застройщика действует программа льготного ипотечного кредитования при поддержке государства — семейная ипотека. Подробности о проекте можно узнать на сайте москварталы.рф.