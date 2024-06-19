19 июня 2024 21:58 Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства 0 0 0 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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Москва

В Москве сразу несколько заводов начали выпуск товаров, предназначенных для металлообработки, строительства и очистки воды. Министр правительства столицы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский отметил, что новые разработки производители стройматериалов представляют регулярно.

«Благодаря созданному инвестиционному климату и более чем 20 мерам поддержки столичные предприятия ежегодно наращивают темпы производства, в том числе товаров для строительства и ремонта», — подчеркнул он. Овчинский добавил, что за первые четыре месяца 2024 года производство строительных металлоконструкций выросло на 63,3%, сборных деревянных строительных конструкций — на 29,5%. Выпуск оборудования для фильтрования и очистки газов увеличили на 36%, а оборудования и инструментов для пайки — на 74%.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В производственной компании «Ленточные пилы» разработали новые пилы, которые могут резать «пакетом» — в процессе используют несколько режущих инструментов одновременно. Подобный тип резки подходит для распила нескольких металлических заготовок, сложенных вместе. Предприятие уже запустило специальную линейку и планирует произвести около тысячи единиц продукции до конца года.

Гендиректор «Ленточных пил» Юрий Шурин заметил, что компания наращивает выпуск одноименной продукции ежегодно. В 2023 году рост составил 70%, по сравнению с показателями 2022-го. «Благодаря локализации в Москве мы оперативно поставляем продукцию на передовые промышленные предприятия. Кроме того, столичный инвестиционный климат поднимает спрос у заказчиков на решения от отечественных компаний», — сказал он. Столичное предприятие «Префаб Технологии» специализируется на производстве сантехнических кабин. На нем разработали новое поколение модулей с улучшенной системой подачи воды. Ванную комнату в сборе со стенами, отделкой и сантехникой будут устанавливать целиком в строящиеся здания — это позволит ускорить процесс постройки. Первая опытно-промышленная партия в количестве 80 штук уже готова. На «Префаб Технологиях» планируют запустить модули в производство на постоянной основе.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Еще одна столичная компания — «ПК ТЕХМАШ» — разработала и запустила в производство системы водоочистки. Их создали на основе новой запатентованной безреагентной технологии для коммунальных и промышленных целей.

Системы работают автономно и не требуют постоянного присутствия человека — контролируют их дистанционно. Кроме того, в такие системы не нужно добавлять соли или другие компоненты, для них не требуются сменные фильтры. Поступающая вода полностью дезинфицируется, очищается от железа и других металлов, органических примесей, мутности, осадка или цветного окраса. Технический директор компании Павел Воропаев пояснил, что разработка не просто очищает, а способна превратить грязную жидкость в питьевую воду.

Весь процесс происходит по специальной запатентованной технологии, которая и позволяет добиваться такого результата. Подобные устройства можно устанавливать для жилых и промышленных объектов, в том или ином случае система очистит воду для любых целей. Павел Воропаев

Компания, по его словам, до конца года планирует произвести минимум 50 таких систем. И каждая из них обеспечит чистой водой поселок, городской район или промпредприятие.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В Москве по поручению мэра реализуют комплекс мер, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. В столице создали комфортные условия для малого, среднего и крупного бизнеса. Работающие в Москве предприниматели могут воспользоваться системной поддержкой города - всего мер более 20. Разработали для них и ряд антикризисных инструментов. В столице работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где работают 725 тысяч человек. Около 40-50 средних и крупных предприятий, а также 100 малых открывается ежегодно. Ассортимент производимых ими товаров очень разнообразный, к тому же эти компании активно внедряют инновации и наращивают объемы выпуска продукции.