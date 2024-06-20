Овчинский: производства высокотехнологичного оборудования Москвы нарастят экспорт в Азербайджан

Пять московских производителей промышленного оборудования и комплектующих при поддержке центра «Моспром» приняли участие в бизнес-миссии в Азербайджан. В ходе поездки они провели свыше 60 встреч с иностранными контрагентами, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

«Столичные компании по выпуску строительных конструкций, трансформаторов, специализированных кабелей, литий-ионных аккумуляторов и бионических протезов при поддержке центра „Моспром“ представили свою продукцию в рамках бизнес-миссии в Баку и провели более 60 встреч с зарубежными контрагентами», — уточнил он.

Азербайджанские строительные компании проявили интерес к вентфасадам столичного производства. Сейчас производитель из Москвы рассматривает возможность открытия представительства на территории республики.

Внимание представителей сектора промышленных товаров и услуг Азербайджана привлекли произведенные в Москве трансформаторы. Речь идет о возможной поставке более чем 200 таких агрегатов и дальнейшем сотрудничестве в рамках реконструкции местных гидроэлектростанций.

Крупная нефтяная компания и национальная железнодорожная компания Азербайджана рассмотрят возможность применения кабелей московского производства на своих промышленных объектах. Партнеры из ближнего зарубежья отметили, что столичная продукция обладает высоким уровнем конкурентоспособности по сравнению с аналогами из Европы.