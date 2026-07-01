Овчинский: подрядчика для строительства дома по реновации в Южном Бутове выбрали на торгах

Столичные власти в ходе открытых торгов выбрали компанию-подрядчика, которая займется проектированием и строительством жилого дома по программе реновации в Юго-Западном административном округе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что в качестве заказчика строительства выступит Московский фонд реновации, который возьмет под контроль каждый этап работы подрядчика и проследит за выполнением сроков реализации утвержденного проекта.

«На юго-западе столицы планируется возведение новостройки в рамках реновации по адресу: улица Краснолиманская, владение 27 (зона 1,2). Под строительство определен участок площадью почти восемь тысяч квадратных метров в Южном Бутове. Общая площадь квартир в новом доме составит более 16 тысяч квадратных метров. Комплекс будет построен по индивидуальному проекту с применением современных технологий и высококачественных материалов, что обеспечит его надежность и долговечность», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В утвержденном проекте строительства нового дома предусмотрели создание удобных входных групп без порогов и ступеней на одном уровне с улицей и дверями с витражным остеклением. В подъездах — просторные вестибюли с отдельными помещениями для хранения велосипедов, самокатов и детских колясок. Первый этаж будущей новостройки оставили нежилым. Там откроются магазины, кафе и аптеки.

Двор будущего дома благоустроят, установят в нем детские и спортивные площадки с безопасным покрытием, оборудуют зоны для отдыха и прогулок жителей. Кроме того, высадят деревья, кустарники и разобьют газоны.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поздравил жителей 18 старых домов Южного Тушина с получением квартир в новых домах, построенных по программе реновации. Кроме того, жильцы более 25 старых домов в Коптеве заключили договоры с мэрией на получение новых квартир.

Программа реновации действует в Москве с августа 2017 года и предусматривает переселение 5176 старых домов, в которых проживают более миллиона горожан. Собянин поручил ответственным за реализацию программы реновации увеличить темпы работ в два раза.

Большие объемы строительства и введения жилья сделали Москву лидером среди других регионов и помогли в реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».