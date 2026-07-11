Овчинский: павильон «Макет Москвы» подготовил мероприятия об архитектуре столицы

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил цикл мероприятий, посвященных архитектуре и развитию столицы. В июле посетителей ждут фотовыставка, лекция о советском модернизме и мастер-классы для детей. Об этом министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

По его словам, программа поможет жителям и гостям столицы лучше понять, как формируется современный облик города, а также познакомиться с профессией архитектора. Мероприятия рассчитаны как на взрослых, так и на детей.

«Лекции и мастер-классы помогают увидеть, как рождаются современные городские пространства, а также вдохновляют детей и взрослых внимательнее относиться к окружающей среде. Такие мероприятия делают архитектуру ближе и показывают, что каждый новый объект становится частью истории столицы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

С 14 июля по 31 августа в павильоне будет работать фотовыставка «Современная архитектура Москвы», где представят снимки спортивных комплексов, медицинских центров, жилых кварталов и других знаковых объектов столицы.

Шестнадцатого июля состоится лекция об архитектуре советского модернизма. Участникам расскажут, почему здания второй половины XX века сегодня рассматриваются как важная часть архитектурного наследия Москвы и какое место они занимают в современной городской среде.

Для юных посетителей подготовили серию мастер-классов. Семнадцатого июля дети смогут собрать модель современного многоэтажного дома, 24 июля — создать объемное тематическое панно, а 31 июля — сконструировать домик из цветного картона. Все необходимые материалы организаторы предоставят на площадке.

Узнать подробности о мероприятиях и ознакомиться с расписанием можно на сайте.

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