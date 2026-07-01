Овчинский: фотовыставка к 75-летию Института Генплана откроется в парке «Ходынское поле»

Редкие исторические кадры, архивные документы и схемы представят посетителям выставки, посвященной 75-летию Института Генплана Москвы. Экспозиция откроется в парке «Ходынское поле» 1 июля. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что на выставке также представят экспонаты с технологией дополненной реальности, при помощи которых посетители увидят, как изменилась столица за более чем полвека и какой станет в будущем.

«За каждым новым районом, дорогой, станцией метро или общественным пространством стоит большая работа специалистов, которые продумывают развитие города на десятилетия вперед. Фотовыставка позволит увидеть, какой путь прошла Москва и какие решения помогли ей стать современным мегаполисом», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Не менее важно, по его словам, что экспозиция покажет и перспективы дальнейшего развития столицы с учетом интересов жителей. Такой взгляд способствует лучшему пониманию того, почему грамотное городское планирование напрямую влияет на качество жизни миллионов людей.

Институт Генплана Москвы уже 75 лет помогает городам развивать свою территорию. Специалисты участвуют в проекте планировки новых микрорайонов и занимаются созданием мастер-планов городских агломераций и целых регионов.

В своей работе они учитывают интересы жителей и находят эффективные решения, рассчитанные на десятилетия вперед. Подобный подход обеспечивает баланс в развитии города, удобство и комфорт для жителей.

Экспонаты фотовыставки расскажут, как создавали крупнейшие транспортные магистрали Москвы, развивали сеть метро, строили новые жилые районы, меняли общественные пространства, а мегаполис обрел свой современный облик.

Для многих посетителей станет приятным сюрпризом, что ставшие уже привычной частью городской среды отдельные решения придумали именно специалисты Института Генплана много лет назад.

Чтобы по настоящему погрузиться в историю развития города, посетителям достаточно отсканировать QR-коды, размещенные на части стендов. Перед ними откроется сайт дополненной реальности с дополнительной информацией об изображениях на архивных снимках.

Цель выставки — позволить москвичам по-новому взглянуть на Москву и понять, как менялся город, увидеть всю его архитектурную историю и познакомиться с идеями, которые определят дальнейшее развитие на много лет вперед.

Московский фонд реновации жилой застройки, реализующий программу реновации, по итогам 2025 года стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России.

Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 миллиона квадратных метров жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тысяч квартир.