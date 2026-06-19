Овчинский: новый деловой центр построят в Красносельском районе Москвы

Столичные власти утвердили изменения в правила землепользования и застройки для строительства нового делового центра в Каланчевском тупике в Красносельском районе столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что здание появится на месте старых построек, которые давно не используют. Новый деловой центр станет частью городского пейзажа Центрального административного округа города.

«Мы последовательно улучшаем городскую среду, заменяя устаревшие объекты на современную и удобную инфраструктуру. На земельном участке площадью 0,21 гектара, где сейчас находятся неиспользуемые строения, появится новый деловой центр общей площадью семь тысяч квадратных метров», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, новый объект будет качественным и функциональным, а также полностью отвечающим высоким столичным стандартам.

«Мы освобождаем территорию от ветхих построек, чтобы на их месте возникло эстетичное, технологичное и востребованное пространство, которое гармонично впишется в исторический центр и повысит привлекательность всего района», — добавил Овчинский.

Деловой центр в Каланчевском тупике станет удобным и комфортным местом для размещения небольших частных компаний и крупного бизнеса. Для местных жителей это возможность получить необходимые услуги в шаговой доступности.

Проект станет еще одним шагом в развитии Центрального административного округа, где в рамках обновления городской среды в действующую программу реновации включили 110 домов, в которых проживают более 16,5 тысячи человек.

Здание делового центра построят в непосредственной близости от метро и Московских центральных диаметров: расстояние до станции «Красные ворота» составит около 200 метров, а до станций «Комсомольская и МЦД «Площадь трех вокзалов» — чуть более 500 метров. Такая транспортная доступность делает здание удобным для сотрудников и посетителей.