Сегодня 09:15 Овчинский: новые цифровые требования при согласовании АГР применили более чем в 100 проектах Овчинский: новые цифровые правила АГР использовали более 40 компаний Москвы Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы / Владислав Овчинский Москва

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В столице подвели итоги внедрения технологий информационного моделирования (ТИМ) при согласовании архитектурно-градостроительных решений (АГР) за первое полугодие 2026 года. За это время инновационные стандарты подготовки цифровых моделей в формате IFC успешно опробовали свыше 40 девелоперских и проектных компаний на 100 городских объектах. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, министр городского правительства Владислав Овчинский.

Профильные специалисты шесть месяцев обкатывали использование цифровых информационных моделей (ЦИМ) на стадии одобрения АГР, собирая отзывы и предложения от участников рынка. Совместно с застройщиками эксперты применили регламенты к IFC-моделям и провели испытания алгоритмов автоматизированной проверки. Подобная механика дает возможность получать необходимые сведения для расчета технико-экономических параметров еще на старте работы. Это существенно снижает риск недочетов и планомерно уводит систему от ручной оценки к цифровым алгоритмам. «Мы создаем цифровую экосистему, которая делает взаимодействие города и участников строительной отрасли более удобным и понятным. Важно не просто внедрить новые технологии, а помочь проектировщикам и застройщикам без лишних сложностей перейти на современные цифровые инструменты. Уже сегодня результаты проектов показывают, что автоматизация позволяет повысить качество подготовки цифровых моделей и ускорить их рассмотрение. Следующий этап развития связан с расширением цифровых сервисов и применением искусственного интеллекта при экспертной оценке моделей», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Фото: РИА «Новости»

Анализ заявок и работа с девелоперами В общей сложности за первую половину 2026 года ведомство рассмотрело свыше 300 обращений. Была сформирована предметная база данных по характерным просчетам заявителей. Анализ показателен: чаще всего отказы выдавались из-за атрибутивных ошибок (54%), отсутствия требуемого комплекта обязательных файлов (27%) или полного отсутствия цифровой модели в составе заявки (19%). Чтобы минимизировать число бракованных обращений, специалисты департамента градостроительной политики организуют обучающие семинары, где детально разбирают нормативные регламенты и практику работы с онлайн-сервисами. Первая фаза проекта уже принесла видимые результаты. В работу запустили комплекс специализированных цифровых решений. В их число вошли плагины для конструирования IFC-моделей с необходимыми аннотациями, программа автоматической экспертизы для профильных специалистов, а также модуль предварительной проверки для проектировщиков. Последний инструмент позволяет девелоперам еще до официальной отправки папки документов убедиться в корректности проекта. Это заметно ускорит согласование документов.

Фото: РИА «Новости»