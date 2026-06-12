Сегодня 12:58 Овчинский: на конкурсе «Московские мастера» назвали лучших электросварщиков 0 0 0 Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы / Владислав Овчинский Москва

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На площадке Флагманского центра практической подготовки колледжей Москвы «Руднево» 11 июня состоялась церемония награждения победителей конкурса «Московские мастера» среди специалистов ручной сварки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Специалисты ручной сварки входят в число ключевых мастеров строительной отрасли. От качества их работы зависят прочность металлических конструкций, безопасность будущих объектов и прочность металлических конструкций. Их подготовке и повышению квалификации уделяется особое внимание. Электросварщики востребованы на самых разных строительных объектах — от жилых домов по программе реновации до крупных инфраструктурных комплексов. Профессиональные навыки мастеров позволяют обеспечивать качество монтажных и строительных работ на всех этапах реализации проектов. «Конкурс помогает участникам продемонстрировать свое мастерство, обменяться опытом и получить дополнительную профессиональную мотивацию. Такие соревнования способствуют развитию кадрового потенциала строительной отрасли и помогают поддерживать высокие стандарты качества в строительстве Москвы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы 1/3 Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы 2/3 Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы 3/3

На торжественной церемонии награждения назвали имена победителей. На первом месте оказался Александр Блинов из ООО «УММ». Второе место занял Евгений Бухтеев из предприятия № 7 «Аварийно-ремонтное» филиала № 3 ПАО «МОЭК», третье — Николай Ледянкин из АО «Управление развития строительных технологий». Традиционно тройку лучших мастеров сварочного дела наградили призовыми грантами в размере 300, 200 и 150 тысяч рублей. Конкурс прошел в два этапа. В теоретическом задании участники прошли тестирование на знание правил работы по специальности, а практическая часть состояла из двух задач. Сначала конкурсантам предстояло выполнить сборку и сварку контрольного соединения из углеродной стали, во втором — собрать и сварить замкнутую герметичную конструкцию из пластин и труб, работающую под давлением. Участниками соревнований стали 14 профессионалов. В числе победителей — обладатели наибольшего количества баллов по итогам двух этапов. Такой формат позволил объективно оценить не только уровень теоретической подготовки специалистов, но и качество выполнения сложных производственных задач. В конкурсную комиссию вошли эксперты Департамента градостроительной политики города Москвы, Комитета по градостроительной политике, строительству и промышленности строительных материалов, Московского городского комитета Территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности, Политехнического колледжа № 8 имени дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова и ООО «ТСК МОСЭНЕРГО».

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы 1/2 Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы 2/2

Конкурсы профессионального мастерства позволяют специалистам совершенствовать навыки работы с современными технологиями и подтверждать высокий уровень квалификации. Для строительной отрасли города это дополнительный инструмент развития кадров и повышения качества выполняемых работ. В 2026 году конкурс «Московские мастера» прошел в 29-й раз в рамках системы социального партнерства между правительством столицы, Московской Федерацией профсоюзов, Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики. Мероприятие остается одной из ключевых площадок для профессионального развития специалистов строительной отрасли. Конкурс помогает распространить современные подходы к работе и способствует формированию сильного профессионального сообщества. Для города это является дополнительной возможностью поддерживать высокий уровень подготовки кадров в строительной сфере.