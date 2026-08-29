Овчинский: Москва протестирует лучшие ИТ-решения для контроля за строительством

Система должна сопоставлять фактическую ситуацию на объектах с календарными графиками и своевременно выявлять возможные отклонения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Сегодня на московских стройплощадках используются системы видеонаблюдения с технологиями искусственного интеллекта, которые позволяют автоматически анализировать визуальную информацию. Новое решение должно расширить возможности таких систем и связать получаемые с камер данные непосредственно с этапами производства строительных работ.

Предполагается, что алгоритм сможет распознавать строительную технику, подсчитывать ее количество и определять активность на объекте. Затем эти сведения будут сопоставляться с запланированными этапами работ. На основании полученной информации система должна находить возможные расхождения с графиком и помогать оценивать риск нарушения сроков строительства.

По словам Овчинского, для города важно, чтобы представленные на конкурсе задачи были связаны с реальными потребностями строительной отрасли и впоследствии могли получить практическое применение. Участникам предложили не абстрактное техническое задание, а разработку продукта, который в перспективе способен повысить эффективность контроля за строительством.

«Если решение подтвердит свою эффективность, мы готовы перейти от прототипа к его тестированию. Это позволит оценить технологию в реальных условиях и понять, как ее можно масштабировать на другие проекты», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По условиям конкурса разработчикам предстоит создать систему, охватывающую весь процесс, — от получения исходной информации до предоставления результата пользователю. Сначала алгоритм должен проанализировать изображения стройплощадки, определить находящуюся на ней технику и проследить, как меняется ее состав. После этого наблюдения будут соотнесены с конкретными этапами календарного графика.

Такой механизм позволит дополнить действующие инструменты видеомониторинга автоматизированным анализом хода работ. В частности, руководитель проекта сможет раньше заметить расхождение между реальной ситуацией и планом и обратить внимание на проблемный объект еще до того, как отставание приведет к существенному переносу сроков. Соблюдение сроков особенно важно при строительстве городского жилья, такого как дома по программе реновации. Накопленные системой данные также предполагается использовать для анализа возможных причин задержек.

При разработке прототипов участникам разрешат использовать обезличенные и синтетические изображения строительных площадок, сведения из открытых источников и календарные графики производства работ. Решение может охватывать один или несколько объектов, несколько типов строительной техники и отдельные этапы строительства. При этом конкурсантам необходимо продемонстрировать не только сам алгоритм, но и понятный пользователю механизм обнаружения отклонений от графика.

Лучшие разработки Департамент градостроительной политики города Москвы готов испытать на собственных ресурсах или ресурсах подведомственных учреждений. В случае успешного пилотирования рассматривается дальнейшее внедрение технологии.

Команды, которые выполнят требования задания лишь частично, смогут получить консультации для доработки своих продуктов, а для финалистов предусмотрены новые карьерные возможности.

Участвовать в конкурсе могут желающие в возрасте от 16 лет. Соревнование проводится в онлайн-формате, поэтому присоединиться к нему можно из любой точки мира. Регистрация участников открыта до 14 сентября на сайте проекта «Лидеры цифровой трансформации». Конкурс проводит АНО «Развитие человеческого капитала», подведомственная Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы.