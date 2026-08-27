Овчинский: новостройку на Самаркандском бульваре возвели по программе реновации

Дом площадью 16 тысяч квадратных метров построили в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа столицы по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

ЖК возвели на Самаркандском бульваре, 15, корпус 4. Новостройку создали по индивидуальному проекту. Дом состоит из двух отдельно стоящих секций, которые объединены общим стилобатом.

В здании — 262 квартиры, шесть из которых приспособили для маломобильных жильцов. Во дворе и подъездах реализовали концепцию безбарьерной среды. Чтобы попасть с улицы в квартиру, не нужно преодолевать какие-либо препятствия: пол первого этажа находится на одном уровне с тротуаром.

В порядок привели и придомовую территорию. Специалисты заасфальтировали дорогу и тротуары, посадили растения, а также обустроили детские площадки, спортивную зону и место для отдыха.

Строили здание с применением качественных материалов и передовых инженерных технологий.

«Сегменты дома изготавливали на заводе префаб-конструкций „Модуль-555“ и доставляли на стройплощадку в готовом виде, что позволило существенно сократить сроки возведения здания. Сейчас запущена вторая линия завода», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По программе реновации в ЮЗАО квартиры получили более 23 тысяч горожан. Программу утвердили в 2017 году: она предусматривает расселение 5176 домов и затрагивает около миллиона жителей столицы.