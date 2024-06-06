Сегодня 16:25 Овчинский: Москва поставила рекорд по введению промобъектов в 2023 году 0 0 0 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Промышленность

Москва

ПМЭФ-2024

Количество построенных и введенных в эксплуатацию промышленных площадей в Москве в 2023 году поставило рекорд. В городе появились 415 квадратных метров площадей промышленного назначения — больше, чем за последние пять лет. Об этом во время сессии «Новые подходы структурирования промышленных капиталоемких проектов» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр правительства столицы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Москва — город технологий Овчинский подчеркнул, что основное внимание городские власти уделяют строительству высокотехнологичных предприятий. «В прошлом году мы ввели в эксплуатацию промышленных объектов больше, чем за предыдущие пять лет. Показатель превысил 415 тысяч квадратных метров, в то время как с 2018 по 2022 год — около 396 тысяч квадратных метров. Темпы роста строительства промышленной инфраструктуры города говорят о том, что Москва делает фокус именно на индустриализации. Промышленность столицы сегодня — это не пыльные и грязные помещения, коптящие трубы, а высокотехнологичные производства, которые конкурируют с крупнейшими промышленными мегаполисами», — заявил он. Овчинский добавил, что власти столицы сотрудничают с крупными корпорациями, а также совмещают научный потенциал с производством, получая на выходе уникальную концентрацию инженерно-промышленно-научной мысли. Кроме того, Москва сама инвестирует средства в открытие новых производств. «Сергей Семенович Собянин подписал соглашение по созданию первого роботизированного завода на территории города совместно с КамАЗом. Это большие инвестиции со стороны КамАЗа и со стороны города. Мы вкладываем туда реальные деньги, строим объекты и понимаем, что это окупится в трех-пятилетней перспективе», — пояснил министр правительства города.

Индивидуальный подход

Овчинский добавил, что развитие промышленного потенциала Москвы помогло городу и предприятиям после введения санкций, которые ограничили ввоз импортной продукции. Поэтому работа по дальнейшему созданию промышленных предприятий продолжится. «В этом году мы реализуем в городе в общем объеме проекты на более чем шесть триллионов инвестиций. Это огромные средства, огромный объем, который входят в город в рамках разных инструментов и форм. Это и комплексное развитие территории, места приложения труда, и государственно-частное партнерство, и офсетные контракты. Все эти инструменты в совокупности дает тот классный результат, который город получает», — отметил он. В прошлом году, добавил Овчинский, из большого количества программ для инвесторов власти приняли решение сделать уникальные комбинации для каждого, чтобы они чувствовали себя комфортно. Программы по созданию мест приложения труда совместили с офсетными контрактами. В Особой экономической зоне Москвы ввели концессионные соглашения. Рост промышленных предприятий в городе свидетельствует о том, что инвесторы положительно оценили такие решения и продолжили открывать новые производства. Кроме того, в бизнес привлекли 20 финансовых программ поддержки, что особенно важно при высокой ключевой ставке. «Наша программа, которую реализует Фонд поддержки промышленности, это программа 3% активной ставки на три года на сумму до трех миллиардов рублей. Она привлекательна для средних и малых предпринимателей», — отметил Овчинский. Для вкладывающих деньги в создание производств девелоперов предусмотрели льготы при строительстве жилых домов.



"Когда застройщик одновременно со строительством жилья возводит в столице промышленный объект, офисный комплекс или социальное учреждение, где создает дополнительные рабочие места для жителей мегаполиса, он может рассчитывать на льготу в рамках программы создания мест приложения труда», — рассказал министр.

Программы для помощи бизнесу

На сегодняшний день в Москве работает более 4,2 тысяч промышленных предприятий, из которых треть относится к высокотехнологичному сектору. Одним из инструментов поддержки индустриального строительства стала программа по созданию мест приложения труда. В ее рамках инвесторы возведут в столице более 650 тысяч квадратных метров промышленных площадей и обеспечат рабочими местами более 16 тысяч человек. По итогам прошлого года в Москве появились три новых технопарка, а объем строительства промышленных площадей вырос в три раза. Также город предлагает инвесторам на упрощенных условиях без торгов получить участок в Москве под размещение собственного производства.