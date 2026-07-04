Овчинский: московские застройщики прошли семинар по оформлению заявок для АГР

Столичные власти провели очный семинар по оформлению заявок на получение свидетельства архитектурно-градостроительного решения (АГР). Участниками занятий стали более 150 представителей девелоперских компаний и строительной отрасли. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Специалисты обсудили ситуации, возникающие у застройщиков при подготовке заявок, и дали советы по оформлению документов и цифровых презентаций.

«Мы регулярно проводим такие встречи, потому что требования к цифровой документации дополняются, а вместе с ними меняются и рабочие процессы в строительной отрасли. Чем лучше специалисты понимают действующие правила, тем быстрее и качественнее проходит рассмотрение заявок. Это помогает сократить количество замечаний, снизить затраты времени на доработку документов и сделать взаимодействие между застройщиками и городом более эффективным», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, подобные семинары становятся площадкой для открытого диалога, где у участников есть возможность получить разъяснения по сложным вопросам.

Выступившие перед слушателями эксперты объяснили все ключевые этапы подготовки заявки перед подачей проекта в Архитектурную комиссию.

В частности, они пояснили, как создавать файлы в формате IFC. Это специальная форма, которая позволяет передавать данные в едином стандарте и повышает качество проверки проектной документации. Также формат помогает сократить вероятность технических ошибок и ускоряет подготовку материалов.

Отдельное внимание эксперты уделили подготовке трехмерных цифровых моделей, которые необходимо предоставить застройщикам при подаче заявки АГР по своему проекту. Дополнительно они дали советы о порядке оформления и подачи документов, а также при подготовке материалов, чтобы избежать ошибок.

Подобные семинары повышают качество проектной документации и сокращают время рассмотрения заявок как для застройщиков, так и для Архитектурной комиссии. В результате процесс получения свидетельства АГР стал более понятным, прозрачным и удобным для всех участников.

Развитие электронных решений для участников инвестиционно-строительной деятельности реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных».