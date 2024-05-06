Овчинский: московская компания увеличила выпуск касс самообслуживания в 11 раз | 360°

Москва 06 мая 2024, 14:18 Овчинский: московская компания увеличила выпуск касс самообслуживания в 11 раз Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Производитель высокотехнологичных устройств из Москвы в 11 раз увеличил выпуск касс самообслуживания за первый квартал 2024 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом рассказал министр столичного правительства и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что производитель поставляет свои устройства на внутренний и внешний рынки.

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«В Москве работает около 760 производств в отрасли электроники и приборостроения. Например, компании выпускают устройства, позволяющие автоматизировать различные процессы, в том числе для сферы услуг. Так, столичная компания увеличила производство касс самообслуживания в 11 раз за первый квартал 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023-го», — заявил Овчинский.

Выпуском касс самообслуживания, а также другой техники, которая включает в себя билетные автоматы, банкоматы и другие устройства, занимается компания «САГА Технологии». С 2019 года в российских и иностранных супермаркетах и торговых центрах появились более 14 тысяч касс самообслуживания.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Сейчас разработки столичного производителя замещают иностранную технику, чьи производители покинули российский рынок или прекратили поставки.

«Компания видит повышенный спрос к кассам самообслуживания, ведь так проще и быстрее расплатиться за покупки и выйти из магазина. Мы наращиваем направление по выпуску данных устройств. Для этого реорганизуют текущие производственные мощности и ищут новые площадки. В 2024 году мы планируем произвести около 12 тысяч касс», — заявила коммерческий директор фирмы Оксана Калашникова.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе ввели комплекс мер для повышения инвестиционной привлекательности, направленной на отечественных производителей и промышленников. Для бизнеса действуют более 20 системных мер поддержки, среди которых целевые займы, субсидии и другие инструменты.

Число средних и крупных предприятий Москвы ежегодно растет. На сегодняшний день в городе работает более четырех промышленных площадок, производящих различные товары и обеспечивающих рабочими местами 725 тысяч человек.