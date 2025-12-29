Овчинский: «Макет Москвы» на ВДНХ представит новогоднюю программу

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил для гостей и жителей города программу на новогодние праздники. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

С 30 декабря по 11 января павильон покажет посетителям светотехнические представления и организует обзорные экскурсии. Также гости «Макета Москвы» смогут принять участие в тематических викторинах и выиграть памятные призы.

«Традиционно в новогодние каникулы мы проводим в „Макете Москвы“ мероприятия, которые дают возможность не только интересно провести время всей семьей, но и больше узнать про развитие столицы и градостроительные решения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Световые представления начнутся с 11:00 и будут транслироваться каждые полчаса. Бесплатные обзорные экскурсии проведут по графику в 12:10, 15:10 и 18:10, после них все желающие получат возможность поучаствовать в праздничной викторине.

Для участия в ней необходимо установить мобильное приложение «Макет Москвы» и ввести специальный код, который объявят в выставочном зале перед началом игры. Участники смогут узнать множество интересных фактов о главном московском катке, первой новогодней елке, а также о памятном районе, в котором жила Надя Шевелева из фильма «Ирония судьбы».

Для гостей павильона в фойе представят фотовыставку новогодних открыток разных десятилетий. Фотографы запечатлели на кадрах новогоднюю столицу с дореволюционного времени по настоящие дни.

Посетителей также ждет необычный макет квартиры по программе реновации — мини-шоурум с образцом жилья с полной внутренней отделкой. Кроме того, все желающие смогут отправить своим близким открытку с поздравлениями по стране, опустив пожелания в почтовый ящик в фойе на выходе.

Павильон находится на Сиреневой аллее ВДНХ, вход в него открыт с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме 31 декабря, 1, 2 и 7 января. Расписание доступно на сайте и в мобильном приложении «Макет Москвы».