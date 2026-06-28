Овчинский: дом по программе реновации строят на юго-востоке Москвы

В Южнопортовом районе Москвы продолжается строительство жилого комплекса по программе реновации. Общая площадь трехсекционного дома превысит 26 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы Владислав Овчинский.

Новостройку возводят на 7-й Кожуховской улице на месте ранее расселенных и снесенных домов старого жилого фонда. В здании предусмотрено 272 квартиры, пять из которых адаптируют для маломобильных жителей.

«Придомовая территория по стандарту программы реновации будет озеленена и комплексно благоустроена. На детской площадке установят игровое оборудование для детей разных возрастов. Спортивная площадка будет включать несколько тренажеров и комплекс со снарядами. В зоне для тихого отдыха предусмотрены удобные скамейки и декоративные перголы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В настоящее время на объекте выполнено более половины монолитных работ, строители также приступили к возведению наружных и внутренних стен.

Жилой комплекс расположен рядом со станцией Московского метро «Дубровка», станцией Московского центрального кольца (МЦК) «Автозаводская», за 13–15 минут можно дойти до станций метро «Кожуховская» и «Автозаводская». Также недалеко расположены парки, образовательные, медицинские учреждения и торговые объекты.

Строительство дома находится под контролем Мосгосстройнадзора с января 2026 года. Программу реновации в Москве утвердили в 2017 году. Она предусматривает расселение 5176 домов и затрагивает около миллиона жителей столицы.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программа реновации решает задачу создания безбарьерной среды для маломобильных граждан, прежде всего для людей с особенностями здоровья и пожилых москвичей.