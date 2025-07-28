Сегодня 14:37 Осень нагрянет раньше срока. Какой будет погода в Москве и Подмосковье в августе 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Москва

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Погода летом 2025 года в Москве и Подмосковье выдалась весьма неравномерной. Жаркие и ясные дни можно было пересчитать по пальцам, а вот ливней и гроз жителям и гостям региона хватило сполна. Каких сюрпризов ждать от природы в августе и надолго ли в столице задержится тепло, разбирался 360.ru.

Какой будет погода в Москве в конце июля-2025 Последние июльские дни порадуют москвичей солнцем и жарой до +29 градусов. Однако к концу недели погода снова начнет меняться. В субботу, 2 августа, ожидаются дожди и тепло до +27 градусов, а в воскресенье, 3 августа, — грозы и небольшое похолодание до +24. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале, такая температура является наиболее комфортной для человеческого организма.

Это идеальная температура воздуха для организма человека с точки зрения медицинской метеорологии. Евгений Тишковец синоптик

Синоптик не исключил, что лето еще проявит себя с лучшей стороны в августе, однако в итоге сезон станет стандартным для Московского региона. «Обычное лето средней полосы — без экстремальных проявлений», — указал он. Погода в Москве в августе-2025 Первая половина августа обойдется без большого количества осадков: согласно прогнозам, выпадет не больше трех-четырех миллиметров. Однако после 10 августа ситуация начнет стремительно меняться. В Москве и области снова ожидаются затяжные дожди, которые особенно сильно затронут западную часть региона.

Фото: РИА «Новости»

«Возможны сильные грозы, а к концу месяца — шквалистый ветер и локальные подтопления из-за мощных кучево-дождевых облаков», — рассказали синоптики газете «Взгляд». Вслед за ливнями придет и похолодание. Метеорологи не исключают, что в этом году осень наступит несколько раньше календарного срока. В последней декаде августа ожидается заметное похолодание: ночью столбик термометра может опускаться до +5 градусов. «Дневные показатели не превысят +15–17 градусов, что на пять-семь градусов ниже климатической нормы», — указал синоптик Василий Южный. Жара еще может показать себя в полной мере, но это будут кратковременные периоды. В отдельные августовские дни воздух прогреется до +35 градусов, напоминая об уходящем лете.