Москвичей предупредили об облачной и теплой погоде

Синоптик Леус: температура в Москве 27 июля поднимется немного выше нормы

Жителей и гостей Москвы 27 июля порадует теплая погода с небольшой облачностью. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, столбики термометров поднимутся до плюс 29 градусов, что на три-четыре градуса выше климатической нормы.

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать периферия антициклона», — объяснил он.

В городе ожидается днем от ппюс 27 до плюс 29 градусов, а в Подмосковье — от плюс 25 до плюс 30.

Леус добавил, что прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит порядка 747 миллиметров ртутного столба, что является нормой.

Ранее о теплой погоде в столице в выходные рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он рекомендовал москвичам не ждать проливных дождей в конце июля. По его словам, температура в водоемах поднимется до комфортных температур.