Сегодня 21:02 «Не/музей». В Москве запустили мультимедийную антинаркотическую площадку На ВДНХ появилась антинаркотическая площадка для молодежи 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Москва

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Инновационная молодежная антинаркотическая площадка «Не/музей» начала работу на ВДНХ. Проект запустил столичный главк МВД совместно с мэрией Москвы, принцип работы уникального центра объяснил на пресс-конференции начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Андрей Орлов.

«Не/музей» выстроен по совершенно новому принципу, таким образом профилактику зависимостей в России еще не вели, аналогов у проекта нет. Вместо традиционных лекций и плакатов организаторы сделали ставку на современные цифровые технологии и сильное эмоциональное воздействие — то есть методы, наиболее подходящие при работе с молодежью. Как подчеркнул Андрей Орлов, мультимедийные решения сегодня стали наиболее действенным способом диалога с подрастающим поколением.

За время работы молодежной антинаркотической площадки на ВДНХ мы убедились в актуальности и необходимости такого формата, отвечающего требованиям и запросам современной молодежи, отражающего реалии сегодняшнего дня. Андрей Орлов

В основу экспозиции проекта «Не/музей» лег комплексный подход. Главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин на той же пресс-конференции объяснил, что предотвратить развитие подобных зависимостей гораздо проще, чем позднее бороться с тяжелейшей болезнью. Поэтому авторы проекта сосредоточились на том, чтобы показать молодым людям реальную картину того, как запрещенные вещества способны разрушать жизни. Объяснят гостям комплекса и принципы возникновения наркотической зависимости, и скорость, с которой человек привыкает к нелегальным препаратам. Не останется в стороне и вопрос права. Столкновение с запрещенными веществами с большой долей вероятности может привести на скамью подсудимых. Это также расскажут посетителям площадки «Не/музей». Павильоны уникального комплекса организаторы оборудовали современной техникой. Интерактивные панели будут показывать, как меняется человек, который рискнул начать употреблять нелегальные препараты. Эффект присутствия и опасность ситуации усилит запущенный на дисплеях обратный отсчет.

Фото: РИА «Новости»

Руководитель направления департамента информационных технологий Москвы Кирилл Григорьев пояснил, что использование искусственного интеллекта позволяет показать детали, которые невозможно передать обычными методами. Подобный подход поможет юному посетителю лучше прочувствовать всю опасность ситуации. «Интерактивные панели вовлекают подростка в личный диалог с экспозицией и дают возможность не просто посмотреть, а прожить увиденное», — обратил внимание Кирилл Григорьев. Увидеть, как наркотики приводят к деградации организма, посетитель сможет на так называемом прогнозном планшете. Сюда можно будет загрузить собственное изображение, затем искусственный интеллект продемонстрирует, насколько негативно повлияет на конкретного человека употребление сильнодействующих препаратов. До официального открытия «Не/музей» некоторое время функционировал в тестовом режиме для организованных экскурсий — за этот период его успели посетить более 10 тысяч московских учащихся вместе с родителями и учителями. Теперь интерактивное пространство открыто для всех желающих с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Вход на площадку бесплатный.