Москва обеспечила регионам России доступ к быстрой меддиагностике
Московские ИИ-сервисы обрабатывают четверть всех медицинских снимков в России. С момента запуска через «МосМедИИ» прошли более 18 миллионов исследований со всей страны, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в «Максе».
Цифровую платформу «МосМедИИ» для дистанционного анализа лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта создали в Москве в 2024 году по поручению президента России Владимира Путина. Ей уже пользуются 2,5 тысяч медицинских организаций в 75 субъектах России и в ряде федеральных медцентров.
Регионы получили доступ к быстрой и эффективной диагностике без необходимости самостоятельных разработок.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Сергей Собянин вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко второго сентября посетили московский Центр диагностики и телемедицины. Это мощнейший хаб компетенций по развитию лучевой и инструментальной диагностики и внедрению технологий искусственного интеллекта в практическое здравоохранение.
Одно из его важнейших подразделений — первый в России и один из самых крупных в мире референс-центр лучевой диагностики. Здесь врачи-рентгенологи круглосуточно описывают лучевые исследования.
В центре прошла видеоконференция с главами Краснодарского края, Нижегородской и Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. На ней обсудили вопросы практического использования «МосМедИИ».
Сейчас платформа предлагает регионам 18 ИИ-сервисов для расшифровки КТ, рентгена, флюорографии и маммографии. Большинство из них способны выявлять на одном снимке до 14 различных патологий.
В частности, ИИ может определить такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, ишемический инсульт, внутричерепное кровоизлияние, пневмоторакс, злокачественные образования легких, очаги затемнения в грудной клетке, рак молочной железы, аневризма аорты.
«В конечном результате расшифровку ИИ подтверждает врач-рентгенолог медицинской организации. Таким образом, окончательное решение всегда остается за специалистом», — подчеркнул Собянин.
На несколько порядков выросла скорость обработки снимков. Большинство из них расшифровывают в пределах 5 минут. До перехода на «МосМедИИ» этот процесс в ручном режиме обычно занимал несколько дней.
Каждый месяц московские ИИ-сервисы расшифровывают 1,4 миллиона исследований, около 80% из них — из регионов. Со дня запуска столичной платформы здесь обработали уже свыше 18 миллионов запросов. По оценке, это четверть всех снимков, которые выполняются в России.