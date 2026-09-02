Москва обеспечила регионам России доступ к быстрой меддиагностике

Московские ИИ-сервисы обрабатывают четверть всех медицинских снимков в России. С момента запуска через «МосМедИИ» прошли более 18 миллионов исследований со всей страны, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в «Максе».

Цифровую платформу «МосМедИИ» для дистанционного анализа лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта создали в Москве в 2024 году по поручению президента России Владимира Путина. Ей уже пользуются 2,5 тысяч медицинских организаций в 75 субъектах России и в ряде федеральных медцентров.

Регионы получили доступ к быстрой и эффективной диагностике без необходимости самостоятельных разработок. Сергей Собянин Мэр Москвы

Сергей Собянин вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко второго сентября посетили московский Центр диагностики и телемедицины. Это мощнейший хаб компетенций по развитию лучевой и инструментальной диагностики и внедрению технологий искусственного интеллекта в практическое здравоохранение.

Фото: Пресс-служба мэра Москвы

Одно из его важнейших подразделений — первый в России и один из самых крупных в мире референс-центр лучевой диагностики. Здесь врачи-рентгенологи круглосуточно описывают лучевые исследования.

Фото: Пресс-служба мэра Москвы

В центре прошла видеоконференция с главами Краснодарского края, Нижегородской и Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. На ней обсудили вопросы практического использования «МосМедИИ». Сейчас платформа предлагает регионам 18 ИИ-сервисов для расшифровки КТ, рентгена, флюорографии и маммографии. Большинство из них способны выявлять на одном снимке до 14 различных патологий.

Фото: Пресс-служба мэра Москвы

В частности, ИИ может определить такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, ишемический инсульт, внутричерепное кровоизлияние, пневмоторакс, злокачественные образования легких, очаги затемнения в грудной клетке, рак молочной железы, аневризма аорты. «В конечном результате расшифровку ИИ подтверждает врач-рентгенолог медицинской организации. Таким образом, окончательное решение всегда остается за специалистом», — подчеркнул Собянин.

Фото: Пресс-служба мэра Москвы